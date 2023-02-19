«Требовали самолет и 5 миллионов долларов»: Зачем на самом деле двое мужчин захватили заложницу в цветочном магазине в Москве

18 февраля в центре Москвы в цветочном магазине взяли в заложники продавщицу. Фото: Александра БУДАЕВА

«Таганка! Захват заложников! Преступник отстреливается от полиции!» - вечером в пятницу соцсети и новостные ленты взорвались кадрами из центра Москвы.

На тот момент было известно следующее. Около 20:00 в цветочный магазин напротив Покровского монастыря вошли двое мужчин. Затем соседи из салонов красоты и продуктовых услышали громкий хлопок (выстрел), женские крики. Вскоре улицу заполонили машины с мигалками, здание оцепили полицейские, а за углом притаился автозак с СОБРом.

В пресс-службе столичной полиции позже сообщили скупые подробности. Во-первых, один из этих товарищей действительно был вооружен «предметом, похожим на пистолет». Увидев за стеклянными дверями первых прибывших на место полицейских, «подозреваемые укрылись в помещении с сотрудницей магазина и удерживали ее внутри». Но в итоге все-таки были задержаны и обезврежены.

«Женщина в результате происшествия не пострадала», - уточнили в главке.

Как стало известно чуть позже, эти загадочные двое не просто взяли цветочницу в заложницы и пугая ее, выстрелил в потолок, но и по полицейским открыли огонь - ранили сотрудника в руку. Слава богу, ствол оказался не боевым, а травматическим.

Андрей Сафронов работал и жил на стройке Фото: Александра БУДАЕВА

«ОПРЫСКАЛИ «НОВИЧКОМ»

Так что это было? Чего добивались эти двое?

«Они хотели самолет, коридор на заграницу и пять миллионов долларов», - заявила в интервью Рен-ТВ женщина, которую представили сотрудницей магазина.

По словам цветочниц, один из мужчин накануне приходил в магазин дважды. Один раз покупал цветы. Во второй просто послонялся, будто выбирая букет. Будто разведку проводил.

В субботу этих двоих доставили в суд. Андрею Сафронову и Алексею Горюнкову около сорока лет. Один сантехник, другой столяр-краснодеревщик. В следствии рассказывают, что Сафронова и Горюнкова имели проблемы с наркотиками. В последнее они вдвоем обитают в недостроенной бане на территории Подмосковья. И в суде у них была собственная версия.

- Я не понимаю, что это было, как я там оказался, - заявил на суд Сафронов. - Наверное, меня отравили. «Новичком» опрыскали!

- Мне наркотики в еду или напитки подмешали, - поддержал товарища Горюнков.

Алексею Горюнкову около 40 лет. Фото: Александра БУДАЕВА

ПРИШЛИ ГРАБИТЬ ПУСТУЮ КАССУ

- На самом деле, они хотели ограбить магазин, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Рассчитывали, что к концу рабочей недели в кассе должно скопиться достаточное количество денег. Угрожая пистолетом, мужчины требовали, чтобы сотрудницы открыли кассу. Женщины отказались. Одна из них успела выскочить и попросил прохожих звонить в полицию.

По словам источника, цветочницам сама попытка ограбления показалась страной. Около 90% клиентов расплачиваются за цветы банковскими картами, а доступа к этой электронной «кассе» у рядовых сотрудниц нет. Наличкой в магазине на тот момент было не более 40 тысяч рублей.

- Сотрудницы цветочного магазина говорят, что грабители пребывали в каком-то неадекватном состоянии, - уточнил наш собеседник. - Тот, что был с пистолетом, периодически говорил бессвязные вещи. Как будто находился под воздействием веществ.

Цветочный магазин хотели ограбить, но денег в кассе не оказалось. Фото: Александра БУДАЕВА

Депутат Госдумы Хинштейн в свою очередь уточнил, что полицейским, которого ранили грабители-неадекваты, оказался начальник управления угрозыска ГУ МВД по Москве генерал-майор Сергей Кузьмин. В главке столичной полиции эту информацию не комментируют.

Для арестованных Сафронова и Горюнкова все максимально серьезно. Тут речь не просто о реальном сроке, а о перспективах уехать далеко и надолго.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Захват заложника с применением оружия» (максимальное наказание по ней - от 6 до 15 лет колонии) и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах» (от 12 до 20).