Главное не оглядываться: в Москве устроили необычные собачьи бега

В необычном забеге собаки тянули за собой сани с мягкой игрушкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти выходные в Москве устроили необычные соревнования для собак, посвятили их приближающемуся Дню защитника Отечества. В чем же изюминка? Да в том, что собака не просто бежала по трассе, а тянула со собой сани. А на них… нет, на санях был не человек, как можно подумать. На сани посадили мягкую игрушку. В виде собаки, конечно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тут вся суть в том, чтобы собака не оглядывалась, а то некоторые пугаются, другие бегут сразу обнюхивать эту игрушку. Наша Липа приучена не смотреть назад, поэтому просто бежала, как можно быстрее. К тому же, она знала, что на финише ее ждет вкусняшка – кусочек мяса, которое мы сушим дома сами, - рассказала корреспонденту kp.ru Светлана Горохова, хозяйка русского тоя Липы – двухлетняя малышка заняла первое место в категории «Мини».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования, о которых идет речь, называют скипуллингом. Если забить это слово в интернете, то увидите, что по идее, это вид спорта, когда за упряжкой собак едут сани, соединенные специальным тросом с лыжником. Но в Москве эту идею несколько усовершенствовали.

- Большинство видов спорта ориентированы на небольшие группы людей – не все же, к примеру, хорошо катаются на лыжах. А я хотел придумать такие соревнования, в которых смогли бы участвовать все желающие вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки, - говорит директор клуба служебно-спортивного собаководства «Варяг» Андрей Ладыгин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И ведь придумал! Всего в соревнованиях 5 категорий: мужчины, женщины, дети, мини и макси. В первых трех владельцы собак пробегают 200-метровую подковообразную трассу вместе со своими питомцами (тянуть их за ошейник при этом запрещено). В оставшихся собаки преодолевают дистанцию самостоятельно – хозяин только зовет их к себе. В «мини» участвуют небольшие собаки весом до 10 кг, в «макси» - крупные породы весом от 20 кг.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Просто так бежать организаторам показалось скучно, поэтому собака тянет за собой сани с грузом (блины от штанги) и мягкой игрушкой сверху. Игрушка проверяет стрессоустойчивость животного, груз – физическую силу. Малыши весом до 10 кг тянут пустые сани (с игрушкой, разумеется), собаки весом от 10 до 20 кг – 5 кг, участники весом от 20 до 29 кг - 10 кг, «великанчики» весом от 29 кг - 20 кг.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Моя Турма уже добежала до финиша, когда в первый раз оглянулась обратно. Увидела мягкую игрушку и тут же попыталась ее укусить, - рассказывает Татьяна Салазкина. В соревнованиях она участвует уже не первый год, в этом была с двумя собаками: бельгийская овчарка Турма заняла первое место в категории «макси», бордер-колли Юппи – второе в той же категории. - Это очень веселые соревнования, от которых удовольствие получают и собаки, и владельцы, атмосфера уж очень дружелюбная. В подарок нам дали красивые кубки, медали и корм. Как только доехали домой, первую баночку корма сразу же открыли и опробовали – победитель доволен.