«Жарко, как в Сочи»: Гидрометцентр сообщил об удивительной аномалии погоды в Москве

Самыми тёплыми днями станут четверг и пятница Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вся неделя пройдет под знаком потепления, - порадовала прогнозом в эфире Радио «Комсомольская правда» заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина. - Мы ожидаем днем температуру до +9 градусов.

Впрочем, до температурных рекордов дело не дойдёт. Хотя погода будет на 5 - 6 градусов теплее, чем обычно в этих числах ноября.

- По северу будут перемещаться циклоны, значит, доступ холодного воздуха в центр Европейской территории России перекрыт, и к нам приходит более теплый, но влажный воздух с Атлантики, - объясняет Людмила Паршина. - И вот такая погода нас ожидает: облачная, в отдельные дни с прояснениями - в частности, прояснения могут быть 10 ноября. Возможны небольшие осадки. Четверг и пятница будут самыми теплыми днями на неделе. В Москве температура повысится до +7…+9 градусов.

Удивительно, но в столице в эти дни погода будет точно такой же, как в Краснодарском крае - при том, что сейчас это самое тёплое место в России!

- Максимально тепло, конечно, на юге европейской территории. Это Краснодарский край. Но там температура понизилась. Если в выходные было до +15…+16 градусов, сейчас +10. На этой неделе температура сравняется со средней полосой России. Холоднее всего в северных районах Сибири - . в Якутии, континентальной части Чукотки, в Магаданской области уже трещат морозы под -30 градусов.