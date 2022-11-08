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8 ноября 2022 8:17

Москвичка выбросила с 11 этажа годовалую дочку, пытаясь отомстить мужу

Закрыв окно, 26-летняя женщина пыталась покончить с собой
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Московские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которые сегодня утром обнаружили под окнами многоэтажного дома на юге Москвы.

Московские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которые сегодня утром обнаружили под окнами многоэтажного дома на юге Москвы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которую сегодня утром обнаружили под окнами многоэтажного дома на юге Москвы. Трагедия произошла в Сумском проезде (район Чертаново). Очевидцы видели, как после падения девочки из окна на 11 этаже что-то выкрикивала молодая женщина. Вызвали спасателей и полицию. Люди в форме выбили дверь квартиры, и обнаружили женщину, лежащую на полу в кухне без сознания.

После падения с высоты девочка подучила серьезные переломы и травму головы, но к прибытию врачей была еще жива. Ее экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

- Под окном растут деревья, плюс земля после дождя сырая. Это смягчило падение. Но прогнозы врачи пока не дают. Ребенок в реанимации, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, мать ребенка врачам пришлось откачивать. Полагают, что, выбросив ребенка, женщина пыталась покончить с собой. Ее удалось откачать.

- В больницу женщина доставлена в состоянии острого психоза, когда врачи смогут стабилизировать ее состояние, следователи приступят к допросу, - заявил KP.RU источник.

По нашим данным, Валерии Ф. 26 лет, несколько лет назад переехала в Москву из Курска - жила в Чертаново на съемной квартире.

- В метриках пострадавшая девочка записана под фамилией отца, который является уроженцем одной из стран СНГ, также у малышки мусульманское имя, - сообщил KP.RU источник.

Соседи рассказали, что женщина несколько месяцев назад развелась с отцом девочки. В квартире она какое-то время жила с ребенком одна. Не работала. На что жила - пока непонятно.

По предварительной версии, на убийство ребенка Валерия могла решиться, «чтобы отомстить отцу девочки, который ее бросил».

- Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова. - Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

ЧППроисшествия: ЧП