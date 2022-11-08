Москвичка выбросила с 11 этажа годовалую дочку, пытаясь отомстить мужу

Московские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которые сегодня утром обнаружили под окнами многоэтажного дома на юге Москвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которую сегодня утром обнаружили под окнами многоэтажного дома на юге Москвы. Трагедия произошла в Сумском проезде (район Чертаново). Очевидцы видели, как после падения девочки из окна на 11 этаже что-то выкрикивала молодая женщина. Вызвали спасателей и полицию. Люди в форме выбили дверь квартиры, и обнаружили женщину, лежащую на полу в кухне без сознания.

После падения с высоты девочка подучила серьезные переломы и травму головы, но к прибытию врачей была еще жива. Ее экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

- Под окном растут деревья, плюс земля после дождя сырая. Это смягчило падение. Но прогнозы врачи пока не дают. Ребенок в реанимации, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, мать ребенка врачам пришлось откачивать. Полагают, что, выбросив ребенка, женщина пыталась покончить с собой. Ее удалось откачать.

- В больницу женщина доставлена в состоянии острого психоза, когда врачи смогут стабилизировать ее состояние, следователи приступят к допросу, - заявил KP.RU источник.

По нашим данным, Валерии Ф. 26 лет, несколько лет назад переехала в Москву из Курска - жила в Чертаново на съемной квартире.

- В метриках пострадавшая девочка записана под фамилией отца, который является уроженцем одной из стран СНГ, также у малышки мусульманское имя, - сообщил KP.RU источник.

Соседи рассказали, что женщина несколько месяцев назад развелась с отцом девочки. В квартире она какое-то время жила с ребенком одна. Не работала. На что жила - пока непонятно.

По предварительной версии, на убийство ребенка Валерия могла решиться, «чтобы отомстить отцу девочки, который ее бросил».

- Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова. - Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».