«Раздался дикий крик. А потом мы увидели голого ребеночка»: Подробности трагедии на юге Москвы, где мать выбросила с 11 этажа годовалую дочь

Федорову госпитализировали в состоянии острого психоза. Как только разрешат врачи, следователи смогут ее допросить. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

KP.RU стали известны новые детали трагедии, которая разыграла утром во вторник, 8 ноября, на юге Москвы. Женщина выбросила из окна 11 этажа годовалую дочь, а затем пыталась покончить с собой.

- По словам соседей, около 9 часов утра они услышали на улице дикий детский крик, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Несколько человек выглянули в окна и увидели под окнами голого ребенка, на нем был только подгузник. Девочка поначалу плакала, а потом затихла - потеряла сознание.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, у малышки серьезная черепно-мозговая травма и переломы различных частей тела. У самой земли падение смягчила ветка. Девочка в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

- Очевидцы видели в окне на 11 этаже женщину, которая стояла на подоконнике и что-то кричала. Потом она спрыгнула в квартиру.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции и МЧС взломали дверь. Женщина лежала на кухне без сознания. Судя по всему, она пыталась покончить с собой.

Как стало известно, 26-летняя Валерия Федорова снимала эту квартиру в Чертаново.

- Женщина, конечно, очень симпатичная. Но с другими жильцами она как-то особо не общалась, - говорят соседи. - Сама по себе. Девочку иногда слышали через стены. Но это нормально. Там ведь совсем малышка. Нам казалось, что она одна с девочкой так и живет. Мужчин не видели.

По версии следствия, Валерия могла попытаться убить ребенка как раз из-за разрыва с мужем. Известно, что мужчина - уроженец одной из центрально-азиатских республик. В свидетельстве о рождении девочки отцом указан гражданин по фамилии Алимов.

Федорову госпитализировали в состоянии острого психоза. Как только разрешат врачи, следователи смогут ее допросить.