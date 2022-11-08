В Новой Москве продают девятиэтажную водонапорную башню по цене дешевле однокомнатной квартиры

Башня стоит во внутреннем дворе ЖК по улице Липовый Парк. Фото: avito.ru и «Яндекс.Карты»

Поклонники старого города кидают свое «фи» Новой Москве: «человейники» да разномастные коттеджные поселки. Якобы Москва это только по бумагам, но столичным «вайбом» (т.е. «духом», так говорят модники) там и не пахнет.

Тут в сообществе поклонников архитектуры всплывает сие чудо. Стройная башенка аккурат посреди новостроечного двора. Стоит на улице Липовый Парк в поселке Коммунарка. Детсадовцам родители рассказывают про нее сказки: башня принцессы, остатки древнего замка, маяк…

КРОМЕ БАШНИ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ

Ребятам постарше режут правду-матку: чудом уцелевшее наследие того самого совхоза «Коммунарка», который в 2008 году начали превращать в город. С тех времен еще сохранились железнодорожные пакгаузы (склады) вдоль улицы Сосенский Стан — буквально 500 метров от башни. Но там и смотреть-то нечего: гниющие остовы утилитарных сооружений.

Водонапорная башня собственно тоже служила совхозникам не как культурный объект. Ее построили в 1961 году. В интернете встречается информация, что возвели еще раньше — в 20-е. Однако корреспондент «КП» заполучил техпаспорт здания, где четко указан год постройки.

На фоне окрестных высоток — малютка. Фото: «Google Карты»

Если копнуть еще, выяснится: проект на деле типовой. Такой же точно «маяк» стоит в Дедовске Истринского округа. Наблюдали полный аналог «водонапорки» жители московского Медведкова до 2014 года, пока его не снесли.

Башню в Коммунарке тоже подумывали разобрать при застройке квартала. Однако девелопер в 2012 году вдруг решил — сделаем-ка из этого достопримечательность района. И за свой счет отреставрировал «твердыню» снаружи.

СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Теперь самое крутое. Водонапорную башню-маяк можно купить себе. Цена «бросовая» — 9 млн рублей. Для сравнения студия в 50 «квадратов» в доме напротив стоит 13 млн рублей, а большая «двушка» 80 «квадратов» — 17,5 млн рублей. Конечно, сравнение не совсем корректно, зато показательно.

Продавец — частное лицо, ранее выкупил этот объект у застройщика, который в свою очередь до этого скупил земли совхоза со всем имуществом. Внутри два этажа: первый и последний под куполом. Между ними лестница. Теоретически можно наштамповать еще несколько этажей внутри башни. Высотой она 31 метр — аккурат до уровня девятого этажа дома напротив. Итого, по оценкам продавца, полезная площадь будет 150 «квадратов».

Второй этаж башни изнутри. Фото: avito.ru

Площадь этажа примерно 21 «квадрат». По меркам новых московских апартаментов в 11 кв. м — тут хоромы. К слову, продавец, предлагает переделать ее именно под апартаменты, разместить фотостудию, коворкинг, салон красоты или другой новомодный бизнес. Он даже готов поделиться идеям реконструкции. Например, пристроить снаружи стеклянную шахту лифта или пустить лестницу по наружной стене, а на крыше сделать смотровую площадку (правда, смотреть в округе не на что).

Самое большое достоинство башни, с точки зрения бизнеса — она не имеет охранного статуса. То есть сохранять благородный облик или нанимать профессиональных реставраторов не нужно. Конечно, есть риск, что новый владелец превратит ее во что-то уродливое или вовсе снесет….

Так почему башня такая дешевая? Более того, за год продавец сбросил 3 млн рублей. Внутри нет коммуникаций. То есть к электричеству и водопроводу здание подключено, а дальше вы сами. Нет эвакуационного выхода. То есть часть бизнес-затей сразу пролетают. Первая же проверка пожарных запретит работу.

Чтобы достроить этажи, надо будет делать новую лестницу. Текущие марши под это не очень подходят. Само помещение круглой формы — в таких всегда дороже ремонт. Нормальные окна есть только на самом верху, а вдоль высоты стен лишь пара крохотных форточек.

Десять лет назад снаружи башню реконструировали. Фото: avito.ru

Если даже приблизительно сложить все затраты (видели, сколько сейчас стройматериалы стоят?) то по самым скромным прикидкам только на дальнейший ремонт уйдут еще две-три цены башни. А потом надо будет в зависимости от ваших бизнес-планов тратить еще и еще… Для сравнения, купить готовое торговое помещение под магазин или кафе (100 «квадратов») на первом этаже новостройки в том же районе — 20 млн рублей.