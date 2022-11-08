После ринопластики в частной клинике умер 22-летний москвич

В клинику молодой человек отправился за ринопластикой. Ему было временами тяжело дышать, операция могла это исправить. Фото: СОЦСЕТИ

«Здесь оперирует лучший профессор в России», «Нет виртуальных и непонятных услуг», «Операция прошла прекрасно, результат восхитительный» - эти и другие отзывы любой желающий может хоть сейчас прочитать в открытом доступе. Все они – о клинике пластической хирургии на ул.Щукинской.

Однако в ближайшее время рейтинг больницы может весьма сильно упасть: 8 ноября здесь умер пациент – 22-летний Никита З.

- Он был мне лучшим другом. Не был человека добрее на свете. Мы все на него в чем-то равнялись, - говорят друзья о погибшем.

По их словам, Никита всегда все делал по правилам, и если уж решился на операцию, то наверняка сперва проконсультировался со специалистом, причем не с одним.

В клинику молодой человек отправился за ринопластикой. Ему было временами тяжело дышать, операция могла это исправить.

Что стало причиной смерти, теперь предстоит установить экспертам. После этого следствие будет решать, кто ответит за смерти 22-летнего Никиты. Фото: СОЦСЕТИ

Все вроде бы шло неплохо. Врачи сделали свое дело, пациент был вполне стабилен, но уже после операции его состояние резко ухудшилось. Перестал дышать, остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, вызвали «Скорую помощь» в надежде что сторонние специалисты смогут больше. Но не помогло ничего. Никита умер.

В эти минуты на ул.Щукинской работают сотрудники столичного Следственного комитета. Персонал клиники от каких-либо комментариев отказывается.

- Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека», - сообщила корреспонденту KP.RU старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. – Следователи работают на месте происшествия, планируется изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала клиники.

Что стало причиной смерти, теперь предстоит установить экспертам. После этого следствие будет решать, кто ответит за смерти 22-летнего Никиты.