Собянин: Москва безусловно выполнит поставленную президентом задачу помочь семьям участников СВО

Сергей Собянин в городском Центре поддержки семей мобилизованных. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства столицы.

Поставленная президентом России задача оказать максимальную помощь семьям участников спецоперации в столице будет оперативно выполнена, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, глава столицы сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о дополнительных мерах поддержки.

«Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что президент России в своем послании подвел итоги непростого для жизни страны периода. Владимир Путин дал оценку работе всех органов власти, и его слова должны стать руководством для активных действий. Мэр Москвы подчеркнул, что в послании к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу.

«Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города особо отметил сказанные президентом слова благодарности военнослужащим, медикам, волонтерам и другим людям, которые сегодня сражаются и работают на благо родины.

«Очень важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны», - написал Сергей Собянин.

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию впервые с 2021 года. Выступление российского лидера проходило в Гостином дворе в Москве, обращение президента стало одним из самых продолжительных – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме парламентариев и глав регионов в этом году на церемонию были приглашены участники спецоперации России на Украине.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность консолидации российского общества в это судьбоносное для страны время. Значительная часть выступления президента была посвящена СВО. Владимир Путин объяснил ее начало желанием защитить нашу страну и ликвидировать нацистскую угрозу. Президент подчеркнул: жители республик Донбасса ждали, что Россия придет им на помощь.

Владимир Путин также объявил о создании новых меры поддержки для всех, кто работает на победу страны – участников и ветеранов боевых действий, работников оборонно-промышленного комплекса. Президент поручил обратить особое внимание на поддержку семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Кроме того, глава государства предложил ввести для военнослужащих отпуск в 14 дней раз в полгода. По словам Владимира Путина, у защитников родины должна быть возможность регулярно навещать родных.