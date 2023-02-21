По информации ведомства, из гостиницы спасены 20 человек

Вечером 21 февраля в службу спасения позвонила администратор гостиницы на улице Международная, 15. Пожар начался на пятом этаже комплекса МКМ — рядом с метро «Римская».

— Горит квартира на пятом этаже. Заявка поступила в 21:20. Подразделения работают на месте. Производится спасение людей с горящего и вышерасположенных этажей. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили коореспонденту KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По информации ведомства, из гостиницы спасены 50 человек, из которых семь детей. К тушению пожара привлечено 129 человек и 43 единицы техники. Проводится наращивание сил и средств.

Позже стало известно, что шесть человек погибли, среди них двое детей. Еще девять пострадали.

В 17-этажном панельном здании отель занимает только 49 комнат, плюс ряд технических помещений. Остальные — это частные апартаменты и общежитие для работников предприятия. Поэтому в экстренной службе и сообщили о пожаре в квартире.

В Дептрансе столицы сообщили, что из-за возгорания перекрыто движение по Международной улице от дома 20/19 до Рабочей улицы

Причина пожара в гостинице МКМ в Москве

Источник kp.ru в экстренных службах сообщил, что предварительно причиной пожара стал один жильцов. Он поджег вещи в холле.

Дом для сотрудников «Москабельмет» построили в 1981 году. Изначально это было общежите. Позже гостиницу переименовали в МКМ. Принадлежит группе компании, которая специализируется на выпуске кабельно-проводниковой продукции. В прошлом году в отеле провели капитальный ремонт.

Видео пожара в гостинице МКМ в Москве

Очевидцы в соцсетях публикуют видео возгорания. На кадрах видно, как из окна вырываются языки пламени.