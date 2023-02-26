Не мужчина, а картина! Художница Диляра Минрахманова показала, каким видит сильный пол

Диляра не хочет показывать своего лица. Поэтому вместо фото - ее портрет, нарисованный нейросетью.

Все женщины мечтают о прекрасных принцах. Но, наверное, никто не разбирается в принцах лучше, чем сиятельные особы. Одна такая - 24-летняя художница, иллюстратор и эколог Диляра Минрахманова живет в столичном районе Капотня и называет себя его королевой.

Девушка с синими волосами

Из-за расположенного в Капотне крупного нефтеперерабатывающего завода многие считают ее едва ли не самым зловещим районом Москвы. Но Диляра с этим не согласна. Приехав шесть лет назад из Уфы поступать в вуз, она поселилась здесь. А с годами стала настоящим патриотом Капотни - ее улиц, набережной, но самое главное - жителей.

- Вопреки стереотипам это очень зеленый и уютный район, - говорит Диляра. - Здесь нет шума большого города. Люди не кажутся чужими. Многие знают друг друга в лицо. Я быстро завела знакомства...

Рисунки Диляры Минрахмановой.

Именно в Капотне на Диляру снизошло вдохновение. С детства она, выпросив у родителей графический планшет, «калякала в стол» юморные картинки, но в Москве хобби обрело особый смысл. Уж очень захотелось тогдашней студентке поделиться с миром своим взглядом на «грязную и страшную» Капотню. Самым доступным и приятным способом стали комиксы. Главным их персонажем стала рисованная копия самой Диляры - саркастичная девушка с синими волосами, символизирующими топливо. Ну, все-таки здесь нефтеперерабатывающий завод.

- Мой псевдоним - Королева Капотни - родился спонтанно, - вспоминает Диляра. - Долго перебирала варианты. Потом увидела фильм «Королева бензоколонки» - и меня осенило!

Со временем Диляра создала собственный комикс-мир с забавными персонажами: Человек-факел, Сатана, лаборантка, заводчанин Федор и т. д. У каждого свой характер. Но потом художница перестала «утаптывать» действительность в этот короткий список.

Рисунки Диляры Минрахмановой.

Пособие для психологов

Накануне 23 февраля мы попросили девушку познакомить читателей «КП» с комиксами про мужчин.

Кажется, сильный пол наблюдательная Диляра изучила от и до. По ее рисункам начинающие психологи могут исследовать мужские типажи: вот любитель вкусно поесть засыпает лицом в салате, а вот нерешительный парень не может определиться, куда снеговику крепить морковку - на верхний ком или на нижний. Есть у Королевы Капотни и комикс про недовольного мужичка, которого хлебом не корми - дай все и вся покритиковать. И про чудака, не умеющего знакомиться с женщинами.

Рисунки Диляры Минрахмановой.

- А вообще я прогрессивная девушка, поэтому стараюсь отходить от гендерных стереотипов: если мужик, то обязательно потеряет носок. Хотя так оно и есть, мы же с вами знаем! - улыбается Диляра.

«КП» поинтересовалась: а совершали ли ее знакомые какие-то настоящие мужские поступки?

- Настоящий мужской поступок - это, живя в удобном для себя месте в Москве, переехать к девушке в район, где нет метро, а потом всем сердцем полюбить набережную, - смеется Диляра, намекая на любимую Капотню и изменения в личной жизни. - Да-да, это я про себя...