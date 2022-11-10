Названы лучшие рестораны Москвы

Все лауреаты на одной сцене Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Каждый год накануне вручения премий Wheretoeat сотни мужчин в разных городах страны испытывают одни и те же чувства: ну вот где я им, блин, брюки возьму? Сплошные джинсы в гардеробе. Но в джинсах (даже очень дорогих) на Wheretoeat нельзя, дресс-код такой. Женщинам рекомендованы вечерние платья, но им-то это в радость, а мальчикам сложнее, все на smart casual давно перешли. Причем правило соблюдается очень строго. Говорят, в этом году на Камчатке во время награждения лучших ресторанов Дальнего Востока хотели послабление сделать - Камчатка все-таки. Но именно там народ проявил максимальную сознательность и оделся строго по протоколу.

Чествование лучших ресторанов Москвы состоялось вчера в ГУМе в присутствии большого числа красиво одетых и знающих толк в гастрономии людей.

Братья Березуцкие в привычной для них роли победителей Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Первая десятка выглядит так:

1. Twins Garden

2. Savva

3. Folk

4. Olluco

5. White Rabbit

6. Loona

7. Sage

8. Artest

9. Maya

10. Ava

Обратите внимание на присутствие в списке ресторанов, которые едва открылись. И на отсутствие заведений, которые уже несколько лет из топ-10 не выходили. Тут явно попахивает свежим ветром перемен.

Андрей Шмаков — лучший шеф и потенциальный реформатор Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Андрей Шмаков сначала вышел на сцену за «серебром» для своего ресторана SAVVA, а потом - как лучший шеф-повар. Вспомнил, как долго он ходил в номинантах, а побеждали «если не братья (Березуцкие), то Володя (Мухин), если не Володя, то братья». И вот свершилось. И по такому поводу Шмаков предложил для именитых шеф-поваров, которые в этой номинации уже побеждали, учредить аллею славы и больше за них не голосовать - у нас, мол, полно молодых шефов, которым нужно дать дорогу. Конечно, эта идея была встречена аплодисментами (громче всех, надо думать, хлопали молодые шефы), но вряд ли до этого дойдёт. Потому что у знаменитой строчки «молодым везде у нас дорога» есть продолжение - «старикам везде у нас почет».

Владимир Чистяков (Folk, 3-е место в списке лучших ресторанов), один из тех молодых дарований, о которых говорил Андрей Шмаков Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Ну и в конце — про спецноминации:

Выбор СМИ - Twins Garden.

Бар года - The Bix Bar.

Официант года - Алексей Зиновьев (Sartoria Lamberti).

Сомелье года - Евгения Назимова (Maya).

Скоро узнаем список лучших ресторанов всей страны по версии WheretoeatRussia.