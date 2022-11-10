Одновременно семь станций Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября примерно на полгода. Фото: Евгения ГУСЕВА

КОГДА ОТКРОЮТ УЧАСТОК "АВТОЗАВОДСКАЯ" - "ОРЕХОВО" И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Одновременно семь станций Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября примерно на полгода. За это время фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от «Царицыно» до «Кантемировской».

- Но закрыть именно семь станций придется, потому что оборотные тупики для разворота поездов есть только на «Автозаводской» и «Орехово», - объяснили в Московском метрополитене.

Технические недочеты метростроевцы допустили еще в 80-х годах. Работы шли в сложных геологических условиях, проходка велась в обводненном грунте, а технологий гидроизоляции, которые используются сейчас, тогда не было. После последних обследований тоннеля специалисты решили, что эффективнее всего полностью заменить старый тоннель на новый.

- Это самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед, - уточнили в метрополитене.

Что еще сделают:

- отремонтируют переходы на «Кантемировской» и «Царицыно»,

- обновят пассажирскую инфраструктуру (входные залы),

- отремонтируют путевые стены на станции «Коломенская».

По другим участкам Замоскворецкой линии движение будет идти в обычном режиме.

КАКИЕ АВТОБУСЫ БУДУТ ХОДИТЬ ВМЕСТО ЗАКРЫТОГО УЧАСТКА МЕТРО "АВТОЗАВОДСКАЯ" - "ОРЕХОВО"

Подстроиться под новые маршруты придется пассажирам, которые использовали станции метро «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно», «Орехово».

- Можно использовать бесплатные компенсационные автобусы, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, МЦК, МЦД-2, пригородные поезда Павелецкого направления МЖД, наземный транспорт и новые станции БКЛ (после их открытия в начале 2023 года), - рассказали в метро.

Бесплатные автобусы будут работать ежедневно с 5.30 до 2.00 по следующим маршрутам:

- КМ – от ст. «Каширская» до ст. «Каховская» БКЛ и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии,

- КМ1 - через ст. «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно»,

- КМ2 - через ст. «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», МЦД Москворечье, «Орехово».

Дополнительно станут бесплатными два городских маршрута – е80 и е85, которые довезут до ст. м. «Таганская» и «Добрынинская».

ОФОРМЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ АБОНЕМЕНТ НА ЭЛЕКТРИЧКУ

Пассажиры могут записать бесплатные абонементы рабочего дня ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания) на «Тройку». Бесплатный проезд от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления до Павелецкого вокзала.

Действовать такой абонемент будет один месяц по будням, начиная с 14 ноября. Получить его можно тремя способами:

- в кассе станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная,

- жители столицы, имеющие регистрацию в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, могут прийти в управу района с документами, подтверждающими регистрацию,

- на крупных остановках наземного транспорта в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬСЯ И ПРОЕХАТЬ

Из-за запуска дополнительных автобусов пришлось ввести ограничения для водителей личных авто и такси.

Парковаться запрещено: 1-й Кожуховский проезд напротив д.9-д.15, в районе д.3, д. 1/7 и д.4с.1 по 2-му Автозаводскому проезду, 1-й Автозаводский проезд д.5, ул. Мастеркова д.1, ул. Ленинская Слобода д.5к.1-д.7, п-т Андропова д.36-д.42.к1, д.46к2, д.58Б, Каширское шоссе д.44, д.46к1, д.48к1, д.58к1, д.60к1, д.62/2, д.68к1, Шипиловский проезд д.8с3, д.31с2, д.37к1, ул. Товарищеская д.36 с2, д.36с8 по ул. Каспийская, ул. Луганская от д.3к2 до д.1, д.7к1, д.11, от д.12Б до ул. Товарищеской, Пролетарский п-т от д.18 до д.20к1.

Проезд запрещен: разворот на ул. Автозаводская в створе 1-го Автозаводского проезда, Шипиловский проезд (от Каширского шоссе до вл.18), ул. Луганская (от Тимуровской до Каспийской), ул. Севанская (от Каспийской до Товарищеской), выезд с дублера проспекта Андропова на основной ход, съезд с Каширского шоссе на Шипиловский проезд, левый поворот с Пролетарского проспекта на ул. Кантемировская.

ВАЖНО

На дополнительные вопросы пассажиров по введенным ограничениям и курсированию бесплатных автобусов ответят в телеграме в чат-боте «Александра» и по номеру горячей линии 3210.

КСТАТИ

Автобусы «Мосгортранса», которые раньше ходили по маршрутам «Новомосковск-Москва» и «Москва-Новомосковск», с 12 ноября будут уезжать и приезжать на международный вокзал «Саларьево» вместо автостанции «Орехово». Поездки будут осуществляться шесть раз в день.