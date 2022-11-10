Собянин и Колокольцев открыли в Москве новый комплекс зданий для полиции

Новый комплекс полиции на Рябиновой улице на западе Москвы полностью оснащен для комфортного проживания, тренировок, занятий спортом и отдыха сотрудников полиции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в нашей стране сегодня, 10 ноября. По случаю праздника мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев открыли сегодня новый комплекс зданий Главного управления МВД России по Москве. В нем разместятся 2-й специальный полк полиции и отряд спецназначения «Гром».

«День сотрудника органов внутренних дел - значимая дата среди всех событий в нашей стране, - сказал Собянин. - Значимость ее определяет значение для каждого человека, во все времена его личная безопасность, защищенность и правопорядок. Особенно это важно в огромных городах, которым является Москва, на перепутье всех дорог, трудовых, туристических, миграционных платформ».

Мэр подчеркнул, что благодаря профессионализму и самоотверженности сотрудников органов внутренних дел преступлений, в том числе тяжких, в Москве стало меньше. Причем не на проценты, а в разы.

«Благодаря вам огромное количество массовых мероприятий проведены достойно и безопасно, - отметил Собянин. - Благодаря вам каждый житель Москвы в своем районе чувствует себя спокойно и безопасно, имеет возможность спокойно водить ребенка в детский сад и школу, ходить на работу, гулять во дворе и парке».

Мэр напомнил, что Москва признана одной из самых безопасных столиц мира.

«Благодаря вашим усилиям, - сказал Собянин. - Сегодня перед нами стоят новые вызовы, и я уверен, мы с ними справимся. От имени москвичей и себя лично благодарю вас за службу и поздравляю с праздником. Спасибо вам».

Глава МВД в свою очередь отметил, что новый комплекс для полиции продуман до мелочей. В нем есть все необходимое для успешной работы - от спортзалов и столовой до стрелковых галерей и интерактивного оборудования.

«Я хочу поблагодарить мэра города Сергея Семеновича Собянина, правительство города за неизменную поддержку и внимание к вопросам обеспечения правопорядка в нашей столице, - сказал Колокольцев. - Поздравляю весь личный состав с сегодняшним праздником, хочу пожелать вам успехов, счастья, здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким».

КОНКРЕТНО

Новый комплекс полиции на Рябиновой улице на западе Москвы полностью оснащен для комфортного проживания, тренировок, занятий спортом и отдыха сотрудников.

В нем находятся:

- современное тактическое оборудование с российским программным обеспечением;

- стрелковый тир для учебно-тренировочных занятий и зачетных стрельб с различных видов боевого оружия, с единственной в столице стрелковой галереей 40 на 40 метров с возможностью заезда и тренировок по стрельбе из автомобиля;

- площадки для тренировок под открытым небом на специальной полосе препятствий, имитирующей городскую среду, а также для отработки действий при освобождении заложников на транспорте (штурм автобусов, железнодорожных вагонов и вагонов метро, десантирование с вертолёта на крыши высотных зданий и др.);

- игровой зал для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол;

- универсальный трансформируемый спортивный зал для занятий боксом и борьбой;

- тренажёрный зал;

- тактическая комната;

- общежитие квартирного типа;

- футбольное поле на эксплуатируемой крыше одного из административных зданий.