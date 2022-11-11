Московский проект производства носилок для фронта начинался с двух женщин, а сейчас охватил 90 городов России

Людмила Сушецкая (справа) осматривает носилки Фома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшое офисное помещение в Новой Москве. Два десятка женщин заняты работой: одна режет стропу (ременная стропа) и передает отрезы другим. Остальные раскладывают заготовки на столах. Раз-два-три, закрепили прищепками по краям, прошлись биркодержателем по горизонтали-вертикали, передали в пошивочный цех. Оттуда – на проверку: вдруг какое-то звено пропустили? Носилки должны быть максимально надежными, ведь они предназначены для спасения жизней.

ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ

- 8 марта мы начали шить такие носилки в обычной квартире, - вспоминает организатор общественного движения «Золотые руки ангела» Людмила Сушецкая. – Услышали призыв тактического врача Юрия Евича шить носилки для эвакуации раненых и приступили к работе. За основу взяли разработку тактического врача с позывным «Фома», поэтому и носилки так называются.

Когда начали работать – услышали об истории матери, чей сын с фронта просил прислать для их подразделения носилки, которые занимают мало места, почти ничего не весят и выдерживают хороший вес. Нашли ее, а сын, оказывается, ей даже примерную схему прислал. И на ней было нарисовано как раз то, что шили «ангелы». Так к взводу ВДВ отправилась одна из первых партий, которые изготовили волонтеры.

Постепенно и люди подтянулись. Слухи о женщинах, которые помогают фронту, разлетались по соцсетям. Это сейчас у движения есть группы в соцсетях, свой сайт и филиалы в 90 городах России. А еще весной слухами земля полнилась.

- Сначала к нам стали приходить матери, чьи сыновья ушли на фронт. Когда ты работаешь и приносишь пользу, уровень тревожности снижается, - рассказывает второй руководитель общественного движения «Золотые руки ангела» Наталья Прахова.

Новый вид шины для раненых показывает Наталья Прахова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЖЕК В ПОМОЩЬ

- Почему я здесь? Странный вопрос. Когда помощь нужна матери, мы же не спрашиваем – почему? Мы спрашиваем, как помочь. Я дочь военного, вдова военного, по-другому не могу, - признается Светлана.

В помещение, которое волонтерам на благотворительной основе предоставили в бизнес-парке «Румянцево», люди приходят, когда у них есть время. Кто-то на час, другие – на весь день. Работа несложная, делай по схеме – и все получится. Чем дольше работаешь, тем быстрее собирается каркас носилок.

Недавно волонтерам подарили круглый аппарат, который позволяет экономить место: не раскладывать стропы на столе, а крутить их, как на барабане, постепенно скрепляя.

- У нас есть замечательная семья – Вера и Андрей. Она очень хорошо шьет, а он придумал вот такой агрегат для экономии места. Передал нам один на пробу, мы назвали эту машинку Верой, - делится Галина. – Работать просто, ничему специально учиться не нужно.

Тактические носилки Фома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со швейными машинками, конечно, чуть сложнее – ведь тут нужен определенный навык. «Джек» (да, именно это имя написано на машинке) делает все автоматически, остается только правильно направлять материал. «Рома», «Жужа», «Степа» и «Фекла» (имена на машинках нарисовали по аналогии с Джеком) делают ту же работу медленнее.

Тем не менее, в среднем в день только в этом офисе волонтеры шьют по 15-20 тактических носилок «Фома», а в общем с весны на фронт движение «Золотые руки ангела» передали уже примерно 21 000 таких носилок.

Так собирают каркас тактических носилок Фома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АССОРТИМЕНТ РАСШИРЯЕТСЯ

Понятно, что нужды фронта не ограничиваются эвакуацией раненных. Поэтому продукция, которую делают волонтеры и их предприятия-партнеры, постоянно меняется, подстраиваясь под запросы тех, кто сейчас находится на передовой или собирается туда в ближайшее время. Например, теперь вместо подсумок (к носилкам в комплект клали эвакуационную стропу для того, чтобы их тащить, инструкцию по использованию и иконку) волонтеры будут делать пятиточечники (аналог туристической пенки-сидушки, на которой можно не только сидеть или лежать, но и использовать в качестве каркаса при эвакуации раненых).

Пятиточечник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так складывают носилки, чтобы их потом просто было вынуть и расправить быстро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также недавно появилась новая модификация легких носилок из полипропелена – их можно использовать в качестве волокуш. А еще новые жгуты для остановки кровотечений «Лениградец» и шины для фиксации поврежденных конечностей (более широкие и с толстым металлом внутри) – такие смогут «собрать» и сохранить даже раздробленные кости бойца. На помощь волонтерам все чаще приходят производства: под запросы фронта многие коммерсанты сейчас готовы разрабатывать полезные продукты и поставлять их по себестоимости, а порой и вовсе бесплатно.

Аппарат от волонтера, экономящий место, женщина обрабатывает концы строп, чтобы не мохрились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все, что мы делаем, согласовываем с тактическими врачами. Потом отправляем пробные партии на фронт и корректируем их в зависимости от полученной обратной связи, - рассказывает Наталья Прахова. – Именно поэтому мы изменили набор аптечек, которые передаем фронту. Во-первых, подсумок больше, он крепится на липучке, и его просто сдернуть с себя в экстренной ситуации. Внутри - комплект для двух ранений: он оправдан, потому что часто артиллерийские травмы – сочетанные, то есть повреждены, скажем, рука и нога. Поэтому здесь два комплекта бинтов, два обезболивающих препарата, которые уже упакованы в нужной дозировке, плюс жгут, гемостатик (кровеостанавливающее средство), противоожоговое средство, ножницы, чтобы разрезать одежду, если это необходимо, и маркер, которым можно записать время наложения жгута.

Носилки из полипропилена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Набор из пятиточечника, носилок, эвакуацинной стропы, инструкции и иконы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цена такой аптечки с весны выросла почти вдвое, да и «начинку» для нее собирать все сложнее: нужные препараты не всегда есть в продажи.

- Мы существуем на пожертвования, закупки ведем централизованно, потом передаем необходимые материалы в регионы, - объясняет Людмила Сушецкая. - Нам поступает множество запросов от мобилизованных и военнослужащих, но мы заточены на помощь тем, кто на передовой, на их просьбы реагируем оперативно. Им нужна помощь здесь и сейчас, и наши сердца болят за каждого из них.

Аптечка, которую поставляют на фронт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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