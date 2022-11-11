Московское метеобюро удивило прогнозом на выходные: В Москву идёт шторм и рекордное тепло

В Москву идёт шторм и рекордное тепло Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве и и области стоит аномальное для ноября тепло. Температура выше климатической нормы на 9 - 10 градусов! Погода сейчас как в середине сентября, осень словно вернулась на два месяца назад.

Даже по ночам в среду и четверг воздух не остывал ниже +8 градусов. И это при том, что обычно среднесуточная температура в этих числах ноября - около ноля.

Пик потепления придётся на выходные, предупреждают синоптики Московского метеобюро. В субботу, 12 ноября, наверняка будет побит температурный рекорд. За все 140 лет наблюдений за погодой в этот день ещё ни разу не было теплее +9,3 градуса - максимум зафиксирован в 2010 году. А сейчас метеорологи обещают +12! Виноват в ноябрьской «жаре» атлантический циклон, Подмосковье находится в его теплом секторе.

Однако это не единственная аномалия. В субботу на столицу обрушится шторм - точнее, ветер штормовой силы. Гидрометцентр России пугает порывами до 20 м/сек. А это, по метеорологической классификации, уже настоящий шторм. Если бы Москва стояла на море, можно было бы говорить о 8 - 9 баллах по шкале Бофорта.

В воскресенье, 14 ноября, такой же ветродуй. Но уже прохладнее, не выше +8 градусов. Причём теплее всего будет ночью и ранним утром, а в течение дня температура начнёт понижаться - и это ещё одна аномалия, обратный суточный ход температуры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Санкт-Петербурге и многих других городах северо-запада России температурный рекорды в минувшие пару дней уже побиты. Список приводят метеорологи центра «Фобос»:

Санкт-Петербург +10,6

Великие Луки +12

Псков +11,1

Рыбинск +9

Тверь +10,8

Калининград. +14,3