Берлинский восьмидверный метровагон 1927 года выпуска отреставрируют в Москве

Это единственный сохранившийся в мире метровагон восьмидверной модификации. Фото: Музей Транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы через два года откроется в гараже Мельникова на Новорязанской улице. Здесь соберут образцы городского транспорта разного периода. Для этого сейчас реставрируют не только здание, но возвращают исторический вид ценным троллейбусам, автобусам и вагонам метро. Среди экспонатов есть действительно уникальный – берлинский метровагон 1927 года выпуска.

- Это единственный сохранившийся в мире метровагон восьмидверной модификации, - рассказали KP.RU в пресс-службе Музея транспорта Москвы.

Фото: Музей Транспорта Москвы

- А как он оказался в столице?

- Он был доставлен в Москву по репарации. Дело в том, что в 1940 году производство вагонов в Мытищах было остановлено. Решили дополнить парк берлинскими метровагонами. В СССР вагон был восстановлен и с 1947 года ездил по рельсам московского метро.

- Сколько он курсировал в московском метро?

- «На пенсию» его отправили в 1968 году. С того времени он находился в депо, где служил подсобным помещением.

Фото: Музей Транспорта Москвы

Метровагон, по словам экспертов, сохранил кузов, также уцелели многие оригинальные элементы интерьера и экстерьера вагона. Под слоем поздней обшивки обнаружена оригинальная деревянная отделка салона, найдены таблички и схемы берлинского метро.

Реставраторы уже нашли необходимые архивные документы и фотографии, которые помогут при восстановлении вагона. Москвичи смогут увидеть его в конце 2024 года в новом музее транспорта, а кто-то может и вспомнит, как ехал в таком по Филевской линии.

Фото: Музей Транспорта Москвы

- У нас будет целая экспозиция, посвященная метро. В числе редких метровагонов здесь также можно будет увидеть вагон «Яуза» 2001 года, «Номерной» 1983 года — самый многочисленный российский вагон, эксплуатируемый до сих пор во многих метрополитенах мира, - рассказали в пресс-службе Музея транспорта Москвы.

Фото: Музей Транспорта Москвы

Напомним, что сейчас музей проводит временные выставки на ВДНХ, в здании Северного речного вокзала. В залах презентуют коллекции транспортных средств, проводят лекции и мастер-классы для детей.