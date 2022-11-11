Необычные поезда метро Москвы: Авторские рецепты от шефа Ивлева - на Арбатско-Покровской линии, ретро-вагоны - на Сокольнической

По Арбатско-Покровской линии везет «Дальневосточный экспресс». Фото: mos.ru

Пассажиры столичного метро могут добраться до нужного места и в дороге узнать много интересного. Достаточно оказаться в необычном поезде, внутри которого красивые фотографии и картины на всю стену, онлайн-ссылки со справочной информацией или старинный интерьер. Настоящий музей на колесах! Некоторые составы посвящены каждый своей теме. Рассказываем, где и на чем прокатиться с пользой прямо сейчас.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

По Арбатско-Покровской линии везет «Дальневосточный экспресс». Каждый вагон представляет один или два из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Например, в «Бурятии» можно полюбоваться зимним и летним Байкалом, а также узнать о главном лакомстве национальной бурятской кухни - буузах, напоминающих грузинские хинкали и восточные манты. А в «Камчатке» - увидим землю вулканов и город Петропавловск-Камчатский. Во всех вагонах с помощью QR-кодов подробнее рассказывается о 100 туристических маршрутах Дальнего Востока с видеороликами. Весь состав снаружи и внутри украшен огромными яркими снимками с красивыми видами региона. Не заметить на платформе такой поезд точно невозможно! Он будет курсировать по синей ветке метро в течение ближайших шести месяцев.

СЫРНЫЙ СУП ДЕТСТВА И ШАУРМА С КРЕВЕТКАМИ

Ещё один тематический поезд на Арбатско-Покровской линии - «Вкусная Москва». Перед поездкой в нем лучше подкрепиться, иначе рискуете свалиться в голодный обморок. Потому что в каждом вагоне путевые заметки и фотографии только о еде. Все представленные здесь блюда и продукты производят столичные пищевые предприятия. Интересные факты о них напечатаны внутри поезда прямо на стенах и дверях. А ещё здесь можно узнать более 30 авторских рецептов от шефа Константина Ивлева. Каждый из них состоит из вполне доступных ингредиентов, большинство из которых делают в Москве. Нужно только отсканировать QR-код в вагоне и перед вами откроется кулинарная книга. А там - шаурма с креветками, сырный суп детства, стейк из капусты с яйцом пашот, форшмак с печёным картофелем, бабушкин жареный хлеб с карамельным соусом и мороженым. Поезд с надписями «Вкусная Москва» под лобовым стеклом и на бортах будет ездить по синей ветке до конца апреля 2023 года.

Рецепт из поезда «Вкусная Москва» от шефа Ивлева

Ложное хачапури с зеленым салатом и риетом из лосося

Время приготовления - 25 мин.

На 4 порции

Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.

Мука (Московский мельничный комбинат № 3) - 150 г

Кефир 3,2 % (Лианозовский молочный комбинат) - 200 мл

Сыр сулугуни (сыроварня «Итальянские традиции») - 150 г

Разрыхлитель - 2 г

Салат ассорти (агрохолдинг «Московский») - 15 г

Оливковое масло (компания Trawa) - 5 мл

Риет из лосося (компания «Меридиан») - 60 г

Соль (компания Trawa) - по вкусу

Растительное масло (компания Trawa) - 10 мл

Готовим:

Взбить слегка яйцо, добавить кефир, разрыхлитель и соль. Все перемешать.

Ввести муку, снова все перемешать и ввести натертый сыр сулугуни.

Взять сковороду диаметром 14 см, слегка разогреть и смазать маслом, выложить густое тесто, накрыть крышкой и жарить с двух сторон до золотистого цвета.

Салат промыть и обсушить.

Выложить пирог на блюдо, поверх него заправленный салат и кнели из риета.

Ещё один тематический поезд на Арбатско-Покровской линии - «Вкусная Москва». Фото: mos.ru

ПРОЛЕТАЯ НАД ПЛАТО ПУТОРАНА

На Серпуховско-Тимирязевской линии поезд «Россия в объективе» унесёт в путешествие по самым прекрасным местам нашей страны - Алтай, Эльбрус, плато Путорана, Камчатка, озера Байкал и Кезеной-Ам, Ленские столбы. Все это - фотографии участников конкурса «Самая красивая страна», который проводился Русским географическим обществом (РГО). На стенах вагона можно с помощью сканирования QR-кода узнать интересные факты о природе России и даже спланировать тур. В салоне также вывешена краткая справочная информация, например, где находится самый высокий вулкан Азии, как называется самая крупная пещера Сибири и на каком острове рождается больше всего белых медведей. Поезд со знаком РГО под лобовым стеклом и на бортах будет ездить по серой ветке до конца февраля 2023 года.

Фото: mos.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАЛИНСКУЮ МОСКВУ

На Сокольнической линии можно оказаться в прошлом - в столице сталинских времен и первых строек метро. Машиной времени станет ретро-поезд «Сокольники», оформленный в стиле 30-х годов, с мягкими пружинными диванами и бра под старину. Он полностью стилизован под первый состав столичной подземки, состоявший из вагонов типа А. Даже светло-коричневый цвет кузова тот же, что был в тридцатые. А внутри стены обиты имитацией материала для салонов метросоставов тех лет - линкрустом. Это специальное покрытие вроде обоев с тиснением.

На красной ветке в нем можно прокатиться в любое время так же, как на современных поездах, то есть попасть на маршрут случайно или намеренно «поймать». А гарантировано получится стать пассажиром «машины времени», например, в день рождения метро ежегодно 15 мая или в День московского транспорта в начале июля. В эти даты проходит традиционный парад старинных поездов подземки.

Если не хочется «ловить» на платформе необычный состав, то стоит записаться на платную ночную ретро-экскурсию по метро за 2500 руб. с человека без осмотра депо (график и билеты - на сайте музея Москвы).

Фото: mos.ru

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - СИБИРЬ!

Пассажирам Сокольнической линии не придётся ездить далеко, чтобы увидеть «Сибирь здесь». Так называется поезд, курсирующий на красной ветке метро до середины марта 2023 года. Легко догадаться, что в каждом вагоне состава представлена история регионов Сибири, ее природа, самые интересные места и выдающиеся жители. Например, можно узнать, каким снегом славится горнолыжный курорт Шерегеш, что за таёжные дары спрятаны на берегах Оби и какие сувениры привезти из Алтайского края. Кстати, остановки в поезде объявляются голосами известных сибиряков - народного артиста России Дениса Мацуева и народной артистки России Нины Усатовой.

Фото: mos.ru

КСТАТИ

В столичном метро катаются необычные поезда, дизайн которых сохраняют уже десять и более лет. Например, на Кольцевой линии - новогодний состав из вагонов Еж-3 в ярких гирляндах, искусственных еловых ветках и морозных узорах. Его запускают только в зимние праздники. В этом году вновь увидим такую красоту уже в последнюю неделю декабря.

Или на Арбатско-Покровской линии - «Акварель». В этой передвижной картинной галерее обновляется только внутренняя экспозиция. За последние годы пассажиры увидели в поезде шедевры из собраний Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств имени Пушкина, Вятского художественного музея имени Васнецовых, Московского музея современного искусства, Академии акварели и изящных искусств народного художника России Сергея Андрияки. Сюда можно попасть в любое время.

А старейшим из действующих тематических составов подземки стал «Народный ополченец», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Снаружи на бортах надписи «Народный ополченец» и «1941–1945», а внутри - рассказы о войне. С 1988 года и по сей день в нем можно проехать по Замоскворецкой линии.