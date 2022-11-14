Люди готовы работать сверхурочно и бесплатно: в Москве открыли производство печей для фронта

Олег Логинов держит Лилипута и Малыша Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огромный цех на юго-востоке Москвы. Лист стали специальная машина режет лазером на детали по разработанной для нее схеме. Металл – «Северсталь», аппарат - питерский, рабочие - московские.

НЕ КОШКОЙ ЕДИНОЙ

Весной на завод «ГалВент» пришли волонтеры из недавно образованной организации «Золотые руки ангела» с неординарным вопросом: может ли предприятие изготовить «кошки» для фронта? По сути это специальный крюк, которым можно подтягивать к себе издали любые предметы, в том числе опасные.

«Кошек» надо много, в зоне боевых действий - это расходный материал. Но какие удобнее? Завод сделал первую партию, отправил бойцам, те протестировали, дали через волонтеров обратную связь - что можно улучшить. Так «кошки» вскоре стали оптимальны по размеру, весу и функционалу.

За ними последовало другое оборудование: каждая вещь проходила проверку боем, и лишь потом начиналось ее серийное производство. Так дошло дело и до печей.

Детали для печки, кот работает на отработанном масле Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБОГРЕЕТ И НАКОРМИТ

- Первые заказы к нам стали поступать еще летом: разводить костры в тех условиях было не всегда удобно и безопасно, а кушать хотелось. Так наши конструкторы придумали «Лилипута» - это мини-печка в 10 см длиной, которая на щепках быстро разогреет еду, а потом ее можно сложить и убрать в карман, - рассказал корреспонденту kp.ru директор по развитию ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» Олег Логинов.

ечка Лилипут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следом появилась печка «Малыш» - она чуть побольше (20 см в длину), функционал тот же. За ней придумали «Ракету» - это уже аппарат посерьезней. Работает на дровах, но быстро обогреет небольшое помещение типа блиндажа, а наверх трубки можно поставить посуду для подогрева еды.

Есть и «буржуйка» на дровах. А что делать, если дров нет? Над этим вопросом в конце лета бойцы и попросили подумать инженеров. И те нашли самый выгодный вариант. Чего на фронте много всегда? Использованного масла от танков, машин и другой техники. В пути его просто сливают, а так оно может приносить пользу.

Печка Малыш Фото: Михаил ФРОЛОВ

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Длина трубки, защелка, толщина металла - все это мы дорабатывали при помощи отзывов от ребят с фронта. И решетку поверх печки сделали по их же просьбе: они туда теперь могут класть камни: так и еду можно готовить, и тепло печка дольше отдает, - Олег Логинов показывает, как работает новинка от конструкторов его завода: вот в емкость сверху заливается масло, открывается краник, масло капает вниз на решетку, там его нужно поджечь - пошел жар, которым можно протопить довольно большое помещение. Печка универсальна и может работать еще и на дровах.

Сейчас завод производит 50 таких печей в неделю. Но это далеко не предел: когда в зоне боевых действий резко похолодало, производили по 50 в сутки.

Ракета Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наши сварщики говорят, что готовы оставаться после работы делать эти печи. И такое уже бывало, когда мы готовили к отправке фуру для мирного населения в пострадавшие от обстрелов территории, - говорит Олег Логинов.

Так печки упаковывают перед отправкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть продукции оплачивает при помощи пожертвований волонтерская организация «Золотые руки ангела», остальное завод «ГалВент» отправляет на фронт за свой счет.

В розничной продаже таких печей нет, но в ближайшее время предприятие планирует запустить сайт, на котором любой желающий сможет оплатить себестоимость продукции для фронта, и завод сможет увеличить поставки. Теоретически предприятие способно выпускать по 150-170 печек в день.

Печка на отработанном топливе Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Читатели KP.RU могут предложить свои варианты названий для чудо-печки у нас в соцсетях: ВКонтакте и Одноклассники! Победителя выберем 21 ноября вместе с представителями производителя — «Фабрики Вентиляции ГалВент».

Главный приз — печь «Ракета». Работает на дровах, быстро греется, теплоотдача хорошая, помещается в рюкзак. Отличная вещь для туристов, которую в магазине не купишь: печь разработана специально для фронта.

ТТХ «Ракеты»: длина — 30 см, ширина — 11 см, высота — 52 см, вес — 4,3 кг.

ТТХ ПЕЧКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Материал: сталь

Размеры: 30х76 см

Вес: 17 кг

Печка на отработанном топливе черная, на дровах - хеленая Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8500 руб. – себестоимость печи, которая работает на отработанном масле

2000 печей уже изготовил и отправил завод на фронт