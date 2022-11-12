Творец ленинианы, рукой которого водил Христос: этой осенью отмечается 100-летие знаменитого скульптора Иулиана Рукавишникова

Скульптор Иулиан Рукавишников. Фото: из семейного архива

О жизни гения можно снять захватывающий исторический блокбастер. Среди его родственников — русско-американский писатель Набоков. Иулиан Митрофанович выжил в авиакатастрофе (он сам был за штурвалом), встречался со Сталиным, снимал посмертную маску с Брежнева и других генсеков…

— Он никогда не понимал, почему с этой просьбой идут именно к нему. За эту работу не платили. Раздавался звонок: «Иулиан Митрофанович, приготовьте инструменты, сейчас за вами приедут». Так наша семья одной из первых узнавала: умер Андропов, умер Черненко… Этих посметретных масок партийной элиты у меня штук шесть. Думаю, отлить их в золоте и продать на аукционе «Сотбис», — рассказывает сын скульптора Александр Рукавишников.

Александр Рукавишников — автор памятников Достоевскому у РГБ, Юрию Никулину у цирка на Цветном, маршалу Рокоссовскому на одноименном бульваре и еще сотни работ, часть из которых хранятся в собраниях по всему миру. 29 сентября исполнилось бы 100 лет его отцу — Иулиану Рукавишникову.

Молодой Иулиан Рукавишников и его супруга — скульптор Ангелина Филиппова. Фото: из семейного архива

ЗНАКОМСТВО СО СТАЛИНЫМ

В летной школе Иулиан познакомился с сыном вождя Василием Сталиным. Тогда авиацией грезил каждый мальчишка. Иулиан вопреки воле отца — именитого скульптора Митрофана Рукавишникова, предпочел стеке (основной инструмент скульптора) — штурвал. Но полетать толком не смог. В один из первых вылетов, борт рухнул. Молодой пилот чудом выжил.

Позже, когда будущий скульптор учился в МГАХИ им. Сурикова, Василий разыскал его и предложил сделать надгробие для своей бабушки — матери Сталина. 20-летний Иулиан оказался на личном приеме у Иосифа Виссарионовича: тот посмотрел эскиз надгробия — одобрил.

— Не скажу, что у них с Василием Сталиным была дружба…Общались! — рассказывает Александр Иулианович.

— Читал в старом интервью вашего отца, мол, они «по бабам вместе ходили»…

— Если он такое сказал — точно было. Никогда не обманывал. Он — принципиальный человек. Принципиальный хулиган. Если на кого-то обижался, то никогда с этим человеком уже не разговаривал. Отец — боец, выросший на Пресне. В его детстве это был криминальный район, как и Марьина Роща. Тогда если не принимать участие в уличных стычках, не выживешь.

Сегодня увидеть многие работы Иулиана Митрофановича можно в арт-кафе «Рукав». В кадре Александр Рукавишников и бронзовая «Ящерица» (1989). Фото: Андрей АБРАМОВ Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛЕНИН КАК ФОРМА ЗАРАБОТКА

Иулиана Рукавишникова считают одним из авторов ленинианы — одним из творцов мифа о «святости» вождя. Тогда многие советские скульпторы были авторами своих лениниан. Много лет Иулиан Митрофанович создавал заказные агитационные скульптуры и бюсты Ильича. Его работы часто заказывали для советских посольств. Это был знак: мастер настолько талантлив, что его работу можно демонстрировать в капстранах.

— Но принять революцию в силу биографии не мог (династия Рукавишниковых идет от нижегородских купцов XIII века — Авт.). Хотя дома у нас отмечали и Пасху, и Первомай. Ленин — это была форма заработка. Вождь требовался в каждом колхозе и городе. Ко всему, что отец делал, относился искреннее. Среди всех Лениных я могу узнать работу отца — он особым образом передавал объем в скульптуре, — говорит Александр Рукавишников.

«Улитки» (1987) и «Гагары» (1993) работы Иулиана Рукавишникова. Фото: из семейного архива

— Говорят, талантливый художник должен быть не только голодным, но и в оппозиции к власти. Однако пример вашей семьи — обратный.

— К власти были лояльны, но это не мешало относиться [к ней] со здоровым юмором. Был он как-то на совещании у Андропова. Вернулся и рассказывал, как там все друг друга в двери пропускают. Зарисовка в гоголевской манере.

Александр Иулианович рассказывает: после 50 лет его отцу, словно монаху в дзен-буддизме, пришло откровение. Он стал родоначальником «энтомологического витализма» в СССР (от лат. vita «жизнь», энтомология — наука о насекомых).

— Один французский мастер сказал: скульптура бульдога — это не бульдог. Собака теплая, лает, кусается. Ее создал Всевышний. Задача скульптора сделать так, чтобы работа вобрала в себя обобщенный образ живого бульдога. И тогда это станет произведением искусства. Иулиану в его жуках, пауках, рептилиях это удалось. Причем не просто повторить образ существ, а усилить его механистическими деталями (в некоторых работах скульптора животные и насекомые и вправду будто механизмы! — Авт.).

— Талант отца проявляется еще и в том: любую его работу бери, увеличивай хоть до 7, хоть до 60 метров и она будет смотреться. И не просто смотреться, а положительно влиять на психосферу пространства.

«Скелет рыбы» из серии «Природа, эволюция и превращения» (1988). Фото: из семейного архива

РУКОЙ ВОДИЛ ХРИСТОС

Один из четырех больших горельефов на Храме Христа Спасителя — «Воскресение Христа» — делал Иулиан Рукавишников.

— После десятилетий работы «партийным скульптором», вдруг такой разворот…

— Он никогда не был партийным скульптором и даже никогда не состоял в партии. Профессия! — объясняет сын. — К тебе обращаются с заказом — ты делаешь, если не противно. Имеешь право отказаться. Главное, что и Ленин, и Христос — искренне и качественно. Некоторые художники не берутся за религиозные темы. Не потому, что атеисты или не хотят. А потому что Христос просто не водит их рукой. А рукой отца, мне кажется, водил.

— Если бы вам сейчас сказали: надо сделать скульптуру отца.

— Выполнил бы в манере экспрессивного фигуратива (фигуратив — неабстрактные картины — Авт.). Он должен быть очень похож, но слеплен экспрессивно. Надеюсь, получилось бы неординарно. Ведь и человеком он был неординарным. Чтобы люди не ходили мимо и не думали, что это очередная «табуретка».

Александр Рукавишников стоит у работы своего отца «Противостояние» (1991). Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Лучшими работами отца Александр Рукавишников называют серию «Природа (Эволюция и превращения)», которая хранится в музеях России. Однако увидеть ее получается только в составе выставок, постоянно она не представлена. Посмотреть работы из этого же цикла можно в арт-пространстве «Рукав» (м. «Курская», Земляной вал 59, стр. 2), вход свободный.

КОНКРЕТНО

Три совета молодым скульпторам (и всем художникам!) от Рукавишниковых

1. Пресловутый художественный беспорядок — вреден. Рабочее место должно быть хорошо освещено, материалы и инструменты — лучшие.

2. Перед тем, как браться за серьезную работу, нужно по возможности изучить весь мировой опыт по вашему виду изобразительного искусства.

3. Базовую технику нужно изучить досконально. Без этого не стать профессионалом, который отвечает на любую задачу.