Возвращение Zara и новые турецкие бренды: какие магазины откроются в Москве в 2022-2023

Растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский рынок продолжает большую трансформацию. За девять месяцев об уходе объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности в России - более 180 брендов. При этом растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту. Эксперты рынка рассказали kp.ru, когда ждать возвращения брендов и какие новые игроки придут до конца 2022 года.

Одни уходят, другие приходят

Москва не ощутила значительной потери по ассортименту одежды, обуви и косметики. Освободившиеся места стали охотно занимать не только российские, но и итальянские, турецкие, арабские и белорусские бренды.

Лидерами по открытиям и введению новых форматов в 2022 году можно считать два столичных торговых центра – «Афимолл» и «Авиапарк». Среди прочих, здесь был открыт универмаг «Телеграф» с одеждой от московских дизайнеров и самый крупный магазин российского бренда LIMЕ – площадь 1000 квадратных метров.

- LIME планирует начать продавать мужские и детские линии коллекций с начала 2023 года, - рассказала kp.ru Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.

О выходе на российский рынок ведут переговоры международные компании из стран-партнеров: Казахстана, Белоруссии, Армении. Больше всех заинтересована Турция - переговоры сейчас ведут крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Кроме того, выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана, Белоруссии и Италии.

- На рынке появится армянский бренд Alex YVN. Известно, что в Москве они займут бывшее помещение Oysho в торговом центре «Афимолл», - сказала Евгения Хакбердиева.

«Zara» возвращается

Эксперты уверены, что иностранные компании продолжат до конца 2022 года продавать бизнес целиком или частично, другие же – передавать долю компании в доверительное управление локальному менеджменту на время.

Магазины бренда Zara вновь откроются в России в начале 2023 года, но уже под новым управлением и новым названием. Возьмут ли собственники примеры брендов Reserved и Mohito, которые сократили старые названия до нескольких букв – «RE» и «M» соответственно? В интернете уже стали обсуждать, что так может появиться новый бренд «Z» или «Za».

- Первые несколько сотен магазинов откроются в начале весны 2023 года, - рассказал Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли РФ.

Соглашения о продаже достигнуты не только по сети Zara, но и Bershka – их выкупила компания Daher.

Напомним, что часть московских магазинов Zara уже частично отданы новым арендаторам: мультибрендовому бутику «Слепая курица shoes», магазину нижнего белья Tezenis, магазину товаров для дома BY Shop, магазинам женской одежды российский брендов Emka, 2MOOD, Mavelty и CHARUEL, сетевому магазину товаров для дома Williams Et Oliver. Бренд женской одежды YOU тоже претендует на места Zara.

Еще одно громкое возращение ожидается в ближайшее время - косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent, Kerastase, Giorgio Armani, Redken готовы снова поставлять продукцию в Россию, поэтому параллельный импорт их продукции запрещается.

Магазины детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat планирует занять места Mothercare. Еще пять магазинов до конца 2022 года планирует открыть Emka, а к 2024 году – утроить количество точек.

КСТАТИ

Большие бренды ждут перемен

Ушедшие бренды из ЦУМа и ГУМа не планируют возвращаться в связи с мировой обстановкой.

- Они не вернуться, пока не будет улажен конфликт. Речь про бренды уровня Dior, Chanel. Сейчас в ЦУМе пустовато, но пытаются заполнить полки новыми брендами (с меньшей узнаваемостью) – пока это слабо получается. В ГУМ многие люди просто приходят погулять и видят закрытые магазины, хотя витрины магазинов декорируют. Богатые москвичи никак не пострадали - если хотят новую сумку или туфли, то летят в Дубай и покупает все там, потому что курс очень выгодный сейчас для покупок, - рассказал kp.ru Дмитрий Куваев, историк моды.

КОНКРЕТНО

Бренды, объявившие об уходе с российского рынка

1. Prisma, Финляндия (продукты).

2. Hesburger, Финляндия (общественное питание).

3. Paulig Cafe & Store, Финляндия (общественное питание).

4. Nike, США (одежда и обувь).

5. Jacquemus, Франция (одежда и обувь).

6. JYSK, Дания (товары для дома).

7. Watsons, Китай (парфюмерия и косметика).

8. Victoria’s Secret, США (одежда, нижнее белье).

9. Coty, Франция/США (парфюмерия и косметика).

10. Sandro, Франция (одежда и обувь).

11. Maje, Франция (одежда и обувь).

12. Mothercare, Великобритания (товары для детей).

13. Moncler, Италия (одежда и обувь).

14. Lush, Великобритания (парфюмерия и косметика).

15. Converse, США (одежда и обувь).

16. Lindt, Швейцария (шоколадные изделия).

17. Triumph, Германия (нижнее белье).

Бренды, оставшиеся на российском рынке

1. L'Occitane (Франция) – теперь «Л'Окситан».

2. OBI (Германия) – ОБИ (продажа и ребрендинг).

3. McDonald's (США) – «Вкусно – и точка» (была продажа и ребрендинг).

4. LPP Group: бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay (Польша) - RE, CR, M, «Син», «Хс».

5. CCC (Польша) – Obuv.

6. Levi’s (США) - JNS/JEANS’а.

7. Helly Hansen (Норвегия) - «Хансен».

8. Reebok (США) - Sneaker Box (продажа турецкой компании FLO Retailing).

9. Starbucks (США) - Stars Coffee (продажа и ребрендинг).

10. Samsonite (США) – ЧемоданPRO.

11. Mango (Испания) – Mango (передача франчайзи).

12. Deichmann (Германия) - продажа российской компании и ребрендинг.

13. Crocs (США) - передача локальному менеджменту (КЛЭР), частичное открытие.

14. TOUS (Испания) - переоткрытие (работает в России через партнера Rashel Group).

15. Pizza Hut (США) - продажа российской компании «Ной-М».

16. KFC (США) - переговоры о продаже.

17. Sephora (Франция) - «Иль Де Ботэ» (передача локальному менеджменту).

18. Zara (Испания) – переговоры о продаже.

19. Bershka (Испания) – переговоры о продаже.