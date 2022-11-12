Кокошники в стиле гжель и елку с «кремлевской» звездой установили в ГУМе

До Нового года еще полтора месяца, а торговые центры и супермаркеты уже стали доставать новогодние украшения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года еще полтора месяца, а торговые центры и супермаркеты уже стали доставать новогодние украшения. Одним из первых начал подготовку столичный ГУМ. Не закрывая магазин для покупателей, сотрудники стали устанавливать гигантские декорации.

Первыми на торговых линиях появились бело-голубые полумесяцы и кокошники в стиле гжель.

- Это будет настоящий русский Новый год. Решили собрать национальную атрибутику – она у нас красивая, пусть любуются не только москвичи и гости из регионов, но и иностранцы, - рассказали kp.ru в администрации ГУМа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кокошники установили на вторых этажах, удачно дополнив пространства с магазинами. На них нанесли надписи «С Новым годом» и роспись в виде цветов, жар-птицы. Покупатели с любопытством поднимают глаза вверх и видят сказочные сани Снежной королевы, гигантские синие снежинки и бело-голубые праздничные ленты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в ГУМе еще журчал фонтан, который окружали деревья с оранжевой листвой, но декорации уже сменились. Теперь здесь новогодняя елка высотой в три этажа. Такое ощущение, что ее только принесли из заснеженного леса – она полностью белая. Правда, елочка искусственная, поэтому это всего лишь имитация снега. А на верхушке красуется красная «кремлевская» звезда.

- Мы продолжим украшать магазин. Посетители могут ежедневно наблюдать изменения в декоре, - рассказали в администрации магазина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодними сладкими подарками наполнился и «Универсам №1» на первом этаже ГУМа, а на Красной площади стали монтировать искусственный каток. Традиционно катания на коньках начнутся в конце ноября, тогда же планируют открыть и ярмарку с блинами и горячим чаем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее начался монтаж самого большого катка на ВДНХ. Всего же в столице этой зимой откроется 153 катка с искусственным льдом. Они начнут работать в конце ноября или начале декабря в парках, во дворах и на городских площадках города.