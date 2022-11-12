Сокольническую линию метро продлят до станции «Потапово»

Первую линию столичного метро решили еще немного продлить по территории Новой Москвы. Фото: arsec-architects

Первую линию столичного метро решили еще немного продлить по территории Новой Москвы. Конечной станцией станет «Потапово», которую стали строить посреди оживленной магистрали Потапово-Бутово-Варшавское шоссе. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций, но уже видно по каркасу платформы – она будет какой-то космической.

Фото: arsec-architects

Скорость и экологичность

Когда на карте метро появилась станция «Коммунарка» (июнь 2019 года), то уже казалось, что красная ветка ушла далеко, но это не предел. В скором времени поезда поедут дальше – до станции «Потапово».

Продление Сокольнической линии всего на одну станцию даст высокую результативность – транспортная доступность улучшится для жителей районов Сосенское, Воскресенское, Щербинка Новомосковского административного округа, а также района Южное Бутово. Здесь проживают и работают почти 70 тысяч человек. Станцией будут пользоваться и жители новых кварталов Коммунарки.

Фото: arsec-architects

Станция «Потапово» позволит пассажирам ежедневно экономить 20-25 минут на поездки по городу, а это означает, что поспать перед работой или учебой можно будет немного дольше.

Радостно восприняли новость о появлении станции «Потапово» и защитники окружающей среды, которые сразу же отметили, что в Сосенском резко улучшится экологическая ситуация. Сейчас же ежедневный поток автомобилей и автобусов через поселение зашкаливает.

Фото: arsec-architects

Космический фасад и скульптура движению

Новая станция «Потапово» будет расположена в районе улицы Потаповская Роща. Общая готовность строящейся станции сейчас оценивается в 58%.

Местные жители уже успели обратить внимание на наружные конструкции, которые имеют пластичные формы. Фасад будет максимально остеклен, что обеспечит хорошую освещенность интерьера. В темное время суток «Потапово» будет напоминать космический аппарат, но при этом служить «маяком» для района.

Фото: arsec-architects

Метростроители говорят, что эту станцию возводят по принципиально новой технологии. Она будет первой отапливаемой наземной станцией в Москве. В вестибюлях продумали дополнительное утепление и применение двойных стеклопакетов, чтобы избежать образования наледи в зимнее время.

Фото: arsec-architects

Есть идея установить на станции скульптуру-символ, посвященную движению и динамичному развитию Москвы. «Потапово» будет полностью соответствовать этому – кто мог подумать еще несколько лет назад, что из Новой Москвы можно будет доехать до Красной площади на метро. Открытие станции станет важным аспектом развития нового жилого квартала, который формируется в этой местности – к 2025 году здесь будет построено более 1,3 млн квадратных метров жилья и почти столько же офисов, магазинов и предприятий.

Фото: arsec-architects

Завершить работы по строительству и открыть станцию «Потапово» для пассажиров планируют в начале 2024 года.

Фото: arsec-architects

КСТАТИ

Москвичи не хотят тратить больше часа на дорогу

Почти 60% москвичей тратят на дорогу от дома до работы (учебы, места назначения) до 1,5 часов. И только 29% тратят около 15-30 минут. Это результаты последнего опроса Высшей школы экономики (ВШЭ).

Фото: arsec-architects

- В идеальном мире москвичей путь до работы должен составлять 30 минут, максимум – один час, - рассказал Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ.

Фото: arsec-architects

Мнение москвичей совпадает с идеями строителей, что подземное метро позволит создать новые маршруты, которые сократят время в пути до работы.