Мигрантам рассказали, как не оказаться нелегалом

Консультационные встречи проходят прямо в рейсовых автобусах, курсирующих между метро «Лесопарковая» и МЦ «Сахарово». Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

- Брат. Есть проблема. Объясни! - 47-летний Самат, строитель из Киргизии, начинает разворачивать документы в файлике.

Юрист Бахтовар Джумаев кивает: сейчас все расскажем, поможем. Много лет живет в России, оказывает консультации землякам, прекрасно знает законы.

За последние годы Москва серьезно продвинулась в вопросах адаптации трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Вспомнить, как было еще лет 10 - 12 назад - небо и земля. Тогда почти каждую неделю случались скандалы: в промзонах и на рынках накрывали подпольные цеха, где прямо не выходя за периметр годами жили и работали нелегалы из Средней Азии или Вьетнама, в спальных районах находили магазины, в которых месяцами прятались нелегалы-продавцы. Законно, с оформлением всех необходимых документов в РФ работали в лучшем случае процентов 10 - 20 от общего числа приезжих. Но эту ситуацию удалось переломить благодаря планомерной работе столичных властей. В том числе благодаря открытию единого миграционного центра в Сахарове. Теперь это огромный МФЦ для иностранных граждан, которые могут получить здесь любые услуги: от оформления патента на работу до подачи документов на РВП (разрешение на временное проживание). Плюс серьезная информационная работа среди самих мигрантов. В итоге доля законопослушных, легализованных иностранных работников выросла в разы. И эта работа продолжается.

На минувшей неделе, например, правительство Москвы и столичный Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции запустили цикл консультационных встреч - представители органов власти и юристы рассказывают мигрантам, какие в России и Москве порядки, какие документы необходимы для работы и как их оформить, какие действия могут привести к депортации. Причем проходят эти встречи прямо в рейсовых автобусах, которые отъезжают от станции метро «Лесопарковая» до Миграционного центра «Сахарово». За час-полтора пути есть возможность максимально доходчиво донести информацию до целевой аудитории и помочь советами, отвечая на вопросы (причем не только на русском языке, но и на узбекском, таджикском, киргизском), разбирая реальные ситуации, с которыми сталкиваются приезжие.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПАТЕНТЫ - ТОЛЬКО В «САХАРОВО»

Начинается с азов. С общей информации. О России, Москве, истории.

Дальше - больше. Как театр начинается с вешалки, так Россия начинается для мигранта с пересечения границы. И вот тут важно сразу не дать маху.

- Каждый из вас заполнял миграционную карту. Вы в том числе должны были указать в ней цель поездки, - рассказывает юрист Бахтовар Джумаев. - Если вы приехали работать, нужно было поставить галочку у слова «работа». Если вы написали «частная поездка», «учеба» и прочее, к сожалению, вы не сможете приобрести патент и работать законно. Для этого придется выехать из России и снова пересекать границу. С момента приезда у вас есть 30 суток, чтобы подать документы на получение патента. Если вы этого не сделали, а время истекло, вас могут оштрафовать на сумму 10 - 20 тысяч рублей. И это будет законно. Поэтому делайте документы вовремя, братья и сестры.

Еще один важный момент - донести до мигрантов, что патент можно получить только в «Сахарово». Благо центр работает без выходных - с 8.00 до 20.00. Большие автобусы-«гармошки» ездят с интервалом в несколько минут.

- Никаких официальных посредников не существует. Фирмы, которые обещают «все сделать», - мошенники. Не нужно с ними связываться, потому что покупка поддельных документов может привести вплоть до уголовной ответственности.

Все желающие могли задать юристам свои вопросы и заполнить опросник для улучшения системы работы с мигрантами. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

ДВЕ АДМИНИСТРАТИВКИ = ВЫДВОРЕНИЕ

Впрочем, еще до получения патента у каждого приезжего возникает насущный вопрос: регистрация. Юрист Джумаев объясняет, что по закону зарегистрировать у себя иностранного гражданина могут и граждане России, и иностранцы, владеющие жилой недвижимостью.

- В любом МФЦ первичная регистрация занимает не более получаса. При этом запомните, друзья: очень важно проживать там же, где вы зарегистрированы. Если сотрудники полиции задержали вас не по месту регистрации, будет штраф. 5 тысяч рублей.

Тут надо объяснить, что штраф для мигранта - это не просто штраф. Это еще и шажок к возможному выдворению или будущему запрету на въезд в Россию.

Сергей Тищенко, председатель совета ОПОП (опорного пункта охраны порядка) района, на территории которого находится миграционный центр «Сахарово», объясняет иностранцам:

- По закону два административных наказания (штрафы, административные аресты и проч. - Авт.) в течение одного года - это выдворение. И запрет на въезд сроком до пяти лет.

Руководитель центра «Росмигрант» Хуснидин Абдулкасимов дополняет, рассказывая печальную историю одной студентки из Узбекистана:

- Училась здесь в университете на пятом курсе. Но дважды за год была оштрафована. Сначала перебегала улицу в неположенном месте, потом курила около метро. И за два месяца до защиты диплома получила выдворение. Представляете, как это обидно? Вернуться в Россию она сможет только через несколько лет. Нужно будет восстанавливаться в вузе и заново учиться последний курс… Поэтому еще раз повторяем: местные законы нужно уважать. Сами себя не подставляйте, друзья!

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ХОРОШАЯ ПРИБАВКА

А еще во время «автобусных» консультаций многие мигранты с удивлением узнают, что при некоторых условиях имеют право вернуть деньги, которые были заплаченные за патенты.

- В России нет двойного налогообложения, - объясняет Бухтовар Джумаев. - И если вы трудоустроены официально, работодатель уже выплачивает за вас подоходный налог, удерживая часть заработной платы. Поэтому вы имеете право вернуть авансовый платеж, внесенный за патент. 5900 рублей в месяц, которые вы теперь можете не тратить, - хорошая прибавка, согласитесь.

А потом начинается время вопросов. Все желающие могут рассказать юристам свою ситуацию, попросить совета. Чаще всего это касается продления регистрации, задержки зарплат, оформления различных документов. Одна женщина из Узбекистана разрыдалась, рассказывая свою историю:

- Брат тоже работал в Москве. Мы думали, что он простыл - плохо стал себя чувствовать. Потом упал, вызвали скорую, медики сказали, что это инфаркт! Слава богу, московские врачи его спасли, прооперировали, бесплатно поставили стент. Но пока он лежит в больнице, патент будет просрочен, регистрация заканчивается.

Юристы отвечают: ситуация не патовая, просто нужно будет предоставить в МВД справку из медучреждения, которая докажет, что мужчина лежал после операции в больнице и физически не мог продлить регистрацию.

Все желающие заполнили опросники, которые затем будут анализироваться специалистами - чего не хватает, как сделать работу с мигрантами еще более эффективной.