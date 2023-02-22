«Спалю все к чертовой бабушке»: жильцы сгоревшего отеля-общежития на Таганке в Москве рассказали о страшной ночи

Пожар в общежитии на Международной тушили два с половиной часа Фото: Андрей АБРАМОВ

Уродливая серая панелька по Международной, 15 притаилась восточнее Таганки за небоскребами-стекляшками. Две минуты от входа — и ты на платформе «Москва Товарная», где начинается Лефортово. Вечером 21 февраля в доме начался пожар. Погибли семь человек, среди них двое детей. Еще девять в больнице. Состояние многих из них — тяжелое, делать прогнозы врачи не спешат. Люди отравились угарным газом. Корреспондент KP.RU побывал на месте ЧП.

«СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАЖЕ НЕ ПИКНУЛА»

Дом построили в 1978 году как общагу для работников завода «Москабель». Цеха предприятия — на соседней станции метро «Авиамоторная». Компания с историей, уже больше ста лет делает кабельно-проводниковую продукцию. Проще говоря, проводку промышленного назначения. Например, для метро и крупных объектов.

После распада Союза начались «терки» с жильцами общаги. Часть получила ордеры на свои комнаты, хотела приватизировать. Пикетировали чиновников, предприятие, ходили по судам, но ничего не вышло.

Ныне серая брежневка — Вавилонская башня наших дней. Первые этажи бывшей общаги превратили в отель. Скромные две звезды, а в отзывах бессчетное число жалоб на тараканов, запахи и тонкие стены. В общем, эконом-вариант. Остальные этажи высотки (всего их 16, плюс один технический) — то самое столпотворение. Где-то живут и доживают (очень много пожилых, инвалидов) бывшие сотрудники завода. В других комнатах обитают действующие работники. Еще часть помещений в аренде под офисы, другие превратили в жилые апартаменты.

— Да у нас дом-призрак! — в сердцах рассказывает корреспонденту KP.RU Галина с 12 этажа. — Я с 1979 году тут живу, а приватизировать комнату в 16 «квадратов» все не могу. Делаю запросы о собственнике здания в Росреестр — приходит ответ: «Собственник не установлен». Только деньги тянут по 4800 рублей каждый месяц. Платим современному наследнику завода, который то АО, то ЗАО…

Галина вспоминает вчерашний вечер. На часах 21:40. Пожар к этому времени длится уже 20 минут.

— Бум-бум в дверь — пожарные! Коридор в дыму непроглядном, а у меня в комнате даже не пахнет. Сигнализации везде стоят. Я, бывает, молоко на плите забываю, так вой сирена поднимает страшный. Но вчера даже не пикнула!

Автомобиль Следственного комитета у места пожара. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОХОДНОЙ ДВОР

Эпицентр пожара был на пятом этаже. Но и тут жильцы не сразу поняли, что в смертельной опасности. Дом состоит из двух секций, которые соединяет коридор с лифтом. Пока горела северная часть, в южной жильцы даже не чуяли дыма. И опять же — не слышали злополучной сигнализации.

Я пробираюсь по пожарной лестнице на тот самый этаж. Под ногами хрустит стекло, оставшееся от десятка разбитых чекушек, раскиданных тут и там. На пути встречаю Ирину и Аркадия — им немного за пятьдесят. Супруги рассказывают, что живут тут давно, также на птичьих правах — в непонятках, могут ли считать доставшуюся после работы на предприятии комнату своей.

— Вообще у нас проходной двор, всякие ошивались, — говорят собеседники. — Мигрантов постоянно заселяют, какие-то пропойцы бродят. Постоянно в коридорах старая мебель, тряпки, бутылки валяются. В том блоке общежития, где случился пожар, жили две сестры. У каждой, вроде бы, по двое детей — младшеклассники и детсадовцы. Кажется, они делали ремонт. Их соседу это не понравилось. Там мужчина жил, немолодой. Принимал на грудь. Вот он вчера вышел и с криками: «Спалю все к чертовой бабушке!» поджег вещи, которые в коридоре валялись. А после куда-то делся. Выносили два обугленных тела, говорят, личности установить не могут. Может один из них как раз поджигатель?

ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ ЛЮДИ

Общага на Международной — спроектирована странно. Вроде бы как и положено по нормам, с двух сторон коридора есть лестницы. Стены из унылых бетонных плит. Разве что деревянный паркет да тот самый мусор вызывают «противопожарные опасения». Как же тогда погибли люди?

Вдоль коридора тянется вереница дверей. Но это не двери в общажные комнаты. За каждой — небольшой предбанник, в котором еще три двери. Санузел, и две жилых комнаты. Вероятно, поэтому некоторые и не сразу поняли, что начался пожар.

— Неприятных запахов всегда хватало. Кухни же общие, постоянно у кого-то что-то горело, — объясняют жильцы. — Кто-то уже спал и просто задохнулся. Другие выбежали в коридор, а там со всех сторон путь к пожарным лестницам отрезан.

Эпицентр пожара был на пятом этаже. Но и тут жильцы не сразу поняли, что в смертельной опасности. Фото: Андрей АБРАМОВ

А вчера горело неслабо: 300 квадратных метров жилплощади «прогрызаны» пламенем насквозь. Заливали их два с половиной часа. Самой конструкции дома вряд ли что-то угрожает — перекрытия не обрушились. Но восстанавливать сгоревший этаж встанет в копейку.

Столичный следком возбудил ворох уголовных дел. За убийство двух и более лиц, уничтожение имущества общеопасным способом и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последней статье если найдут виновных, то явно кого-то из причастных к собственникам дома-призрака. А по первой статье светит вплоть до пожизненного самому поджигателю, если он еще жив.

На комнате администрации отеля висит пломба столичного СК. Рядом — потерянные постояльцы гостиницы.

— Кто деньги вернет? — спрашивают они у вахтера.

— А я че? Никого нет, ничего не знаю, — кутая нос в воротник отвечает секьюрити.

Пара молодых ребят из числа жильцов тихо переговариваются друг с дружкой.

— Генка, сосед наш, еле спасся вчера. Выбрался через окно на кондиционер — коридор уже горел, к пожарному выходу не пробраться. Его пожарные с лестницей снимали. Кошек у Генки много было — все погибли…