«До сих пор ночами слышу детские крики»: соседи рассказали, как начался пожар в общежитии на Таганке в Москве

Об общем ущербе от пожара пока и говорить рано – вероятно, счет пойдет на сотни тысяч, а то и на миллионы рублей Фото: ТАСС

Уроженец Белгородской области, 59 лет. Соседи говорят, что Юрий Х. частенько выпивал. Мало, кто с ним общался. Зато теперь о том, кто он такой, узнали все. По версии следствия, именно Юрий вечером 21 февраля поджег вещи на пятом этаже общежития на ул.Международной, 15, чтобы отомстить соседям.

Отомстил так отомстил. Семеро погибли, 15 пострадали. Об общем ущербе от пожара пока и говорить рано – вероятно, счет пойдет на сотни тысяч, а то и на миллионы рублей.

- Я живу на шестом этаже, с ним не общалась почти, но знаю, что его уж очень бесили дети, - вспоминает одна из пострадавших, Татьяна В. – Кто мог додуматься до такой страшной мести? Нелюдь только! Он ведь бензином дверь облил, зная, что в той квартире дети живут. Облил и поджег. А сам сбежал. А я до сих пор ночами слышу те детские крики.

В пожаре погибли двое детей и пятеро взрослых. Столичные следователи возбудили три уголовных дела: за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вероятно, будет отвечать кто-то из собственников здания (если в ходе следствия будут выявлены и доказаны нарушения противопожарной безопасности), а две других статьи обвинения – умышленное уничтожение имущества и убийство двух и более лиц – на совести Юрия Х.

Найти его удалось в течение суток после побега.

- Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска уроженец Белгородской области задержан, - сообщили вчера в ГСУ СК России по Московской области.

Вскоре подозреваемого привезли на допрос. Вот только сколько-нибудь логически свои действия объяснить он не смог:

- Не было у меня конфликтов. Какие конфликты? – с легким «наездом» заявил он следователю. - В стенку постучали, я вышел, спросил: «Что вы стучите?».

Признал ли Юрий Х. вину в поджоге, пока не ясно. Однако в ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об его аресте на время следствия.

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