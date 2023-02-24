Обвиняемого в поджоге общежития на Таганке, в котором погибли семь человек, отправили в СИЗО

Хомченко обвиняют по статье за убийство двух и более лиц. По ней грозит пожизненное Фото: Андрей АБРАМОВ

24 февраля в Пресненский райсуд доставили Юрия Хомченко. За три дня до этого он, как считает следствие, поджег мусор в коридоре общежития на Международной, 15 в Таганском районе Москвы. В огне погибли семь человек, в том числе двое детей. Сам вероятный поджигатель в одних тапочках (на улице было почти -20 градусов) сбежал из общаги и на метро уехал на стройплощадку в районе «Электрозаводской». Там он попросился в кибитку сторожа: сам Хомченко работал на этой стройке. На утро, когда коллеги рассказали, что по сети гуляет фото Юрия, он сам позвонил в полицию.

59-летний Юрий Хомченко приехал из Белгородской области в Москву несколько лет назад. Познакомился с женщиной, которая как раз жила в общежитии на Международной. Был судим в 1999 году за вымогательство, отсидел три года в колонии общего режима. Пытался сбежать из колонии в начале «нулевых», но был пойман.

Хомченко обвиняют по статье за убийство двух и более лиц. По ней грозит пожизненное. Свою вину он не признает. Когда судья спросила, что он думает по поводу ходатайства следствия об избрании меры пресечения, Юрий ответил:

— У них (следователя и прокурора - Авт.) выбора другого нет, им надо найти козла отпущения. Ну жил я там, выпивал, поссорился. Мне зачем идти надо их жечь? Потом прийти к себе в комнату и спать лечь. Я не сбежал с места пожара, я выбрался! А что, мне надо было: сгореть? Моя жена в том пожаре погибла.

Суд решил, что на время следствия Хомченко надо отправить в СИЗО. Пока на два месяца. Дальше если обвинения не будут сняты и расследование не завершено, арест могут продлить.

В общежитии на Международной, 15 первые четыре этажа занимал отель МКМ. Остальные этажи считает своими завод «Москабельмет». В советские годы предприятие называлось «Москабель» (цеха расположены в соседнем Лефортове). Дом на восточной окраине Таганки построили как общежитие для сотрудников. Когда предприятие приватизировали в 90-е, часть бывших работников предприятия получила ордера на свои комнаты. Но получить их в собственность не смогли. В итоге в общежитии на Международной остались жить на «птичьих правах» бывшие сотрудники завода. Предприятие также продолжало заселять в свободные комнаты новых работников.