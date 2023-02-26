«Здесь был Дзержинский»: какова судьба знаменитого дома Шлиппе в подмосковной деревне Любаново

Объект культурного наследия. Образец русской неоклассики. Он был построен в самом начале 1900-х годов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приехав к очередной заброшке, мы в тысячный раз испытали дежавю. Нет, правда. Всё как по учебнику. Сугробы по колено. Гигантские заросли борщевика. Трещины в стенах, похожие на молнии. Разбитые окна. Наскальная живопись (как правило, с любовным уклоном). Ажурные балконы, покрывшиеся мхом. И сквозняки, которые нагоняют жути даже утром.

Вылезешь, кряхтя, из репейников. Найдёшь местного жителя. И слышишь до боли знакомую речь. О том, что деревня почти вымерла. О бесконечных москвичах, которые строят здесь дачи. Об извечной тургеневской скуке. И реке, которая обмелела.

В нашем случае таким жителем оказалась Анна, продавец магазина «Фасолька».

- Когда-то Любаново была огромной деревней, - поведала женщина (это Наро-Фоминский район Подмосковья). - У всех огороды, хозяйство. Днём - работа, вечером - гармошка. А теперь старожилов почти не осталось. Одни дачники. Почту - и ту закрыли два месяца назад. Потому что некому работать. Зарплата маленькая. При этом журналисты к нам едут валом. Из-за усадьбы, конечно. Это ведь история. Хотя и пришедшая в упадок.

Объект культурного наследия сдали в долгосрочную аренду, однако новый хозяин вкладывать в него деньги не спешит Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДАРОК ОТ ЗЯТЯ

От «Фасольки» до старинной усадьбы пятнадцать метров. Возвращаемся назад и снова осматриваем знаменитый дом. Объект культурного наследия. Образец русской неоклассики. Он был построен в самом начале 1900-х годов.

Был такой надворный советник Карл Шлиппе. Решил сделать подарок тестю. Выбрал живописное место. Возле реки Нары. Спроектировал парк. Украсил основное здание декором. Забабахал каменный грот - не хуже, чем в Италии. И - уже очень скоро - передал дом большевикам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё через двадцать лет Шлиппе расстреляют в Семипалатинске. И реабилитируют лишь при Хрущёве.

НАЧАЛИ РЕМОНТ И БРОСИЛИ

Бывшие местные жители и впрямь сокрушаются, глядя на эти фото.

Вот, например, комментарий Ларисы Дёминой.

«Это же Любановская восьмилетняя школа. Я там когда-то училась. А теперь смотреть жалко...»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В стенах одноэтажного дома чего только не было. И правление совхоза. И медицинский пункт. И ясли. И библиотека.

Именно сюда (в лечебницу) приезжал лечиться Феликс Дзержинский. Он, как известно, страдал туберкулёзом.

Уже в 2000-е годы здесь работал клуб. В стенах особняка периодически размещали избирательный участок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А в 2016 году усадьбу Любаново сдали, наконец, в аренду - на 49 лет. Но с очень важной оговоркой. Арендатор за здание почти ничего не платит (всего 1 руб за 1 кв м в год), но при этом обязуется восстановить его. Таковы условия губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». Так, например, полностью возродили «Дом Круминга» в Люберцах (всего в Московской области из 320 объектов культурного наследия порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии).

Но в деревне Любаново, увы, не сложилось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам местных жителей, года три назад новый собственник действительно привёз гастарбайтеров, те начали укреплять фундамент, но очень скоро бросили это дело.

- Ни о каких реставрационных работах мы не можем говорить в принципе, - такой вердикт вынес председатель Щербатовского Нарского исторического общества Геннадий Подбородников. - Они здесь не проводились.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известно, что арендатор планировал сделать из особняка гостиничный комплекс. И ему на это давалось, согласно условиям программы, семь лет. Как раз сейчас этот срок вышел. Очевидно, что действующий договор властям придётся расторгнуть и передать здание новому инвестору. Вопрос только, найдётся ли он. Дом Шлиппе разрушается на глазах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- К сожалению, такой сценарий, как в деревне Любаново, очень часто повторяется и в других регионах России, - сообщил «КП» координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков. - Предприниматели берут в аренду исторические здания и не выполняют своих обязательств. Местные власти никак их наказать не могут, разве что журят иногда словами. И так, пока не истечёт срок, данный на восстановление объекта (в Подмосковье - это семь лет). После этого здание снова переходит в муниципальную (или федеральную) собственность. Бывает и по-другому. Арендатор подписывает договор. И вместо реставрации использует усадьбу в своих целях. Например, устраивает склад. И что-нибудь хранит там. По сути, бесплатно. Довольно часто в разных уголках страны в исторических стенах открывают магазины, сделав перед этим косметический ремонт. Толку от него, правда, мало. Такие старинные объекты требуют полного восстановления. Ещё один важный момент - финансовый. Арендаторы подсчитывают, сколько нужно денег вложить. И понимают, что такие затраты они не смогут отбить. Особенно в глухой деревне, где мало людей. Я не очень-то верю в то, что в деревне Любаново гостиница может приносить большой доход. Возможно, арендатор решил точно также. И поэтому так быстро приостановил работы. Мне кажется, нужно в целом менять подход. И сделать так, чтобы власти в любой момент могли контролировать ситуацию, а не ждать, пока истечёт срок договора.