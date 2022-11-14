Новая волна ковида начинается с Москвы: заболеваемость пошла вверх, а «омикрон» оказался не так уж безобиден

По данным за прошлую неделю заболеваемость в Москве оказалась на треть выше, чем за предыдущие семь дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хор кашляющих и чихающих в столичном общественном транспорте становится все громче. Статистика показывает, что виной тому не только «легкие» осенние простуды: вновь поднял голову коронавирус. По данным за прошлую неделю заболеваемость в Москве оказалась на треть выше, чем за предыдущие семь дней. С 7 по 13 ноября положительные тесты получили 6063 человека. В то время как с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 4655 случаев ковида, сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на подсчеты ТАСС. Смертность тоже понемногу идет вверх.

В среднем по России роста заражений пока не отмечается. Не смотря на то, что в 21 регионе недельная заболеваемость увеличилась, в целом по стране этот показатель на 100 тыс населения даже снизился (на 6,5%), передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом. А вот количество госпитализаций поднялось - в больницы попало на 10% пациентов больше, чем неделей ранее.

К слову, «омикрон», который многие воспринимают как «легкий» штамм сродни обычной простуде, оказался не таким уж безобидным. Английские исследователи изучили данные более 1,5 млн британцев, переболевших «короной» за период с мая 2020 по конец марта 2022 года. «B.A.2 (более поздний вариант «омикрона». - Ред.) хуже чем B.A.1. Обоняние пропадает меньше, но в целом колбасит больше», - кратко описывает главные выводы научной работы доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Ученые, в частности, отметили, что коронавирус сохраняет высокую способность выводить человека из строя («серьезно нарушает повседневную деятельность»). Да и после выздоровления может надолго выбивать из колеи неприятными «хвостами» болезни.

ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?

Постепенный рост заболеваемости в Москве очень похож на начало новой волны ковида. То, что она стартует из столицы - характерная картина, которую мы наблюдали уже не раз за время пандемии.

- Традиционно в эпидпроцесс включаются вначале два мегаполиса, две наших столицы. Потом - города-миллионники, - рассказал в одном из интервью «КП» замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - Остальные регионы подтягиваются с отставанием в среднем на две недели.

Безусловно, на скорость распространения вспышки и ее масштаб влияет и поведение людей, отмечают эксперты. Если народ начинает толпиться в супермаркетах - а сезон закупки новогодних подарков уже стартовал - то вероятность заражения и передачи инфекции многократно возрастает. Самым заразным местом можно считать очереди у кассы, где больше всего покупателей, предупредил Горелов.

Многие эпидемиологи склоняются к тому, что ощутимый всплеск заболеваемости в Москве мы увидим в конце ноября-начале декабря. А в целом по стране - в середине-конце предновогоднего месяца. Чтобы очередной потомок «омикрона» не свалил вас на праздники, врачи призывают не игнорировать меры профилактики.

КОНКРЕТНО

Какие меры защиты точно работают

На сегодня достоверно подтверждена эффективность трех методов защиты от «короны».

1. Респираторы.

Если надевать во всех общественных местах респиратор 2-го класса защиты (на упаковке должно быть написано FFP2, либо N95, либо KN95), то риск заражения сводится к минимуму. Средняя цена таких изделий в интернет-магазинах сейчас - около 20-30 руб. за штуку. Использовать каждый респиратор можно несколько раз.

2. Прививки.

По данным исследований «Спутник V» надежно защищает от наиболее тяжелых, смертельно опасных осложнений «короны» и летального исхода. От заражения и легкой формы «омикрона» прививка предохраняет слабее. Минздрав рекомендует вакцинацию раз в 6 месяцев.

3. Соблюдение дистанции.

Если есть возможность, старайтесь находиться в общественных местах на расстоянии 1,5 - 2 м от окружающих.