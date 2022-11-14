Собянин прокатился по Москве-реке на первом пассажирском электросудне

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По Москве-реке скоро можно будет ездить на речных «автобусах». После многолетнего перерыва в столице запустят общественные водные маршруты. Жителей и туристов будут перевозить современные электрические суда. Первую поездку на новом пассажирском электросудне сегодня, 14 ноября, совершил мэр Москвы Сергей Собянин. Примерно за полчаса он прошел по реке по маршруту «Причал «Киевский» - парк «Зарядье». Скорость - 15 километров в час!

«Мы продолжаем реализовывать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных судов, электросудов самой последней разработки на базе высоких технологий, - сообщил Собянин. - С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать, переделать на основе уже нашего оборудования и наших российских проектных разработок. Первые суда уже начали поступать. Надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен».

Мэр отметил, что на ближайшие месяцы работы перед стартом движения достаточно. Прежде всего, нужно разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов, по сути, мини-портов. Кроме того, предстоят еще испытания и регистрация речного транспорта. Известно, что на реке появится 23 плавучих причала. Три из них - «Киевский вокзал», «Москва-Сити» и «Сердце столицы» - уже подключили к электричеству. В ближайших планах - обустройство мини-портов «ЗИЛ», «Кутузовский», «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Хруничева», «ЖК Сидней Сити» и «ЗИЛ-Юг».

«Надеюсь, эта работа будет выполнена, - сказал Собянин. - Москвичи получат удобные маршруты, которые позволят и время экономить, и, конечно, получить по сути дела новые туристические маршруты».

На новых речных маршрутах жителей и туристов будут перевозить современные электрические суда. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОНКРЕТНО

Первый регулярный маршрут «Парк «Фили» - Киевский» запустят к открытию речной навигации в 2023 году. По нему начнут курсировать в тестовом режиме электросуда. Затем появится и второй маршрут - «Автозаводский мост - Печатники».

Причалы для речных «автобусов» будут диаметром 10 метров и 16 метров. Они смогут принять до 42 и 80 человек соответственно. Помимо этого, появятся два пункта отстоя и технического обслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне.

Постепенно на речных маршрутах запустят 21 электросудно ледового класса, которые смогут возить пассажиров круглый год.

НА ЗАМЕТКУ

Каждое судно длиной 22 метра будет рассчитано на поездку до 50 человек, в том числе инвалидов. В салоне:

- информационные экраны;

- USB-зарядки;

- Wi-Fi;

- места для самокатов и велосипедов;

- столики для работы за ноутбуком.

Один речной «автобус» сможет перевезти в день 15 - 16 тысяч пассажиров. Суда спроектировали полностью экологичными, без вредных выбросов.

Проезд можно будет оплатить картой «Тройка», банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90/365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы.

Кстати, во время голосования на «Активном гражданине» москвичи уже выбрали имя для первого электросудна - «Синичка» в часть притока Яузы. Второму судну было присвоено имя «Филька» - малая река на западе столицы.

ПОЛЬЗА

Экономия времени на поездках по некоторым участкам маршрутов составит до 1 часа. К примеру, от парка «Фили» до причала «Верхние Мнёвники» на обычном автобусе приходится ехать 65 минут, а на речном - всего 13,5 минут, то есть в пять раз быстрее. Еще вариант - от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой можно будет добраться за 3 минуты. А поездка на автобусе отнимет больше часа.