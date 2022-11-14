Актриса Яна Поплавская выступила с громким заявлением

Актриса Яна Поплавская Фото: Личный архив

Порядка десяти тонн помощи для солдат на днях совместно со своим фондом отправила актриса Яна Поплавская для 27-й военной бригады, которая находится сейчас под Сватово Луганской народной республики. Звезда, занимающаяся несколько лет гуманитарной помощью, и сама собирается в ближайшее время посетить Донбасс. В интервью KP.RU актриса объяснила, почему еще ни разу не была в городах, куда направляет помощь.

- Больше не буду откладывать. Планирую поехать в Донбасс в ближайшее время. Я собиралась летом, но тяжело болела. Сейчас мы отправили груз для бойцов под Сватово. Мы работаем напрямую с военными. Ребята нам сообщили, что им нужно, а это полушерстяные носки, балаклавы, термобелье, спальные мешки, перчатки, пледы, резиновые сапоги. Параллельно собирается помощь для военных госпиталей, еще собирается один груз для женщин и детей. Думаю, что мы соберем очередную помощь и я поеду ее сопровождать.

- Куда планируете поехать: Донецк, Луганск?

- Это вопрос договоренности, вопрос гуманитарного коридора. Где нужна будет эта помощь – туда и поедем. Везде люди и помощь нужна.

- Вы много лет уже занимаетесь помощью, но не были в Донбассе…

- Да, так вышло, что грузы отправлялись без моего личного сопровождения. А когда возникали предложения поехать в бригаде актеров, чтобы выступить для людей Донбасса: будь то спектакль, почитать стихи, какие-то духоподъемные мероприятия, а у меня собирается груз, мне нужно быть здесь и контролировать отправку. Я понимаю, что важнее собирать груз, чем просто там выступить, как актриса.

Яна Поплавская полностью погружена в тему помощи жителям Донбасса и военным на фронте Фото: Личный архив

Сама Яна Поплавская призналась, что полностью погружена в тему помощи жителям Донбасса и военным на фронте, что ее дом уже превращается в склад, где временно хранятся комплекты постельного белья, лекарства, и простыни для операционных.

- Я поеду в Донбасс. Точной даты пока нет, потому что сами понимаете, что время такое – сложно планировать в нынешней обстановке. К тому же у меня много работы по фонду, а еще социальный проект при Российской государственной библиотеке, где я шестой год уже учу детей русскому языку и литературе. Не могу бросить и уехать. Но Донбасс в моих ближайших планах, - сказала Яна Поплавская.