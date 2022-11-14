«Выпавший снег не растает до весны»: Климатическая зима в Москве наступит во вторник 15 ноября

Зима в Москве наступит 15 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима в Москве наступит во вторник, 15 ноября. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус:

- После двух рекордно теплых дней - в субботу и воскресенье в столице были обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха, +12,3 градуса 12 ноября и +11,8 градуса 13 ноября - в понедельник пришли морозы (заморозки в Подмосковье в ночь на 14 ноября были совсем легкие, до -2 градусов. - Л. С.). Это первый признаки приближающейся зимы. А во вторник к ним добавится снег. Активный циклон будет смещаться с северо-запада, через Санкт-Петербург, Новгородскую, Брянскую области и дальше на юг. И в столичном регионе облака появятся уже после полуночи. Во вторник будет хмуро, снег начнётся во второй половине дня. А вот слякоти москвичам ждать не стоит. Высока вероятность того, что уже в среду образуется снежный покров высотой до 2-4 сантиметров, который останется на зиму. В пятницу снега прибавится еще. И к концу недели высота снежного покрова в отдельных районах Московской области будет достигать 10 сантиметров.

Во вторник, 15 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима - так называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной. По климатическим нормам это должно было случиться 12 ноября. Впрочем, опоздание зимы всего на три дня - мелочи. Особенно если вспомнить, что несколько лет подряд в XXI веке москвичи ждали снега до самого Нового года. А сейчас глобальное потепление как будто сделало паузу. В 2021 год снег лёг 1 декабря. Сейчас, скорее всего, постоянный снежный покров установится уже на этой неделе и не растает до весны.

- Естественно, до конца ноября один-два дня с оттепелями еще будут. Но большая часть этих двух предстоящих недель будет носит зимний характер, с отрицательными температурами, - уточняет Михаил Леус.

- Какой будет зима – «мороз и солнце, день чудесный» или «буря мглою небо кроет»?

- Если говорить о столичном регионе, то, скорее, будет чередование и такой погоды, и другой. Среда и пятница на этой неделе – как раз «буря мглою небо кроет», пасмурно, со снегом. В пятницу еще и ветрено.

В Гидрометцентре России в целом разделяют прогнозы коллег - снег обещают ежедневно начиная со вторника, а в четверг, 17 ноября, даже настоящую зимнюю метель.

Морозы усилятся к концу недели. Если во вторник и среду днём около ноля, а по ночам не ниже -4…-6 градусов, то с четверга и до выходных ночная стужа окрепнет до -9…-10 градусов, днём около -5. Такая погода на 3 - 4 градуса холоднее, чем положено по климатическим нормам.

К выходным, по расчётам «Фобоса», в южных районах Подмосковья наметет уже 15 см снега! Обычно такие сугробы вырастают лишь к середине декабря. На реках и озёрах Московской области начнётся ледостав. Зима по всем показателям!