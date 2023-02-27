Сергей Собянин и Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции Фото: Иван МАКЕЕВ

- Моя жизнь разделилась на до и после. Я служил в разведке, получил ранение, потом был долгий процесс лечения и реабилитации, множество врачей, больниц, инстанций. И вот я здесь. Это место сильно облегчит жизнь таким, как я. Не позволит замкнуться в себе, как это было со мной, - Денис лишился обеих ног в боях. Теперь своим примером он покажет, что и с такими травмами можно и нужно жить дальше.

Денис стал инструктором по адаптивной физкультуре в новом Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Он открылся 27 февраля в бывшем здании политехнического колледжа № 42 на Береговом проезде, д.8, стр.2

- В послании Федеральному собранию президент поручил органам власти оказывать максимальную поддержку участникам СВО и членам их семей. Мы в Москве начали эту работу в октябре прошлого года, а сегодня делаем следующий шаг – открываем Единый центр поддержки для всех участников СВО – контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Все они будут получать одинаковые меры социальной поддержки. Но главное, я надеюсь, что здесь будет создана теплая и уютная обстановка, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии Единого центра.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Система поддержки семей участников СВО сейчас налаживается по всей России.

- Но Москва первая организовала такой центр поддержки первой, этот опыт мы будем транслировать на регионы. Позже обсудим с Сергеем Семеновичем, как организовать обучение специалистов в регионах, - рассказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова. - Человек не должен быть забыт, семьи не будут оставлены без внимания: от медицины до обычного общения, постепенной интеграции в социум тех, кто получит травмы. Именно поэтому так важно, чтобы в таких центрах работали профессионалы, которые действительно хотят помочь. А еще нам нужна еще обратная связь от семей, чтобы понять, все ли мы делаем правильно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый единый центр - это преемник Центра поддержки семей мобилизованных, который ранее размещался на ул.Сергия Радонежского, 1. Только теперь он по новому адресу с увеличенным функционалом.

- Вы не представляете, как нужна эта поддержка: когда моего мужа в сентябре мобилизовали, я была в такой растерянности, что даже не знала, как платежки за коммуналку оплатить, - призналась одна из посетительниц Анна. - Когда я пришла в центр, ожидала обычной бюрократии, но тут меня так тепло встретили, как будто я в гостях у кого-то родного. Помогли и с платежками, и с судами с бывшим мужем, и с бесплатным питанием и кружками для сына. А сегодня - с бумагами для того, чтобы моего мужа отпустили ненадолго домой в марте.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Единый центр работает по принципу одного окна: когда приходит человек, его встречает персональный координатор, который выясняет, какая именно помощь нужна и к каким специалистам предстоит обратиться. Представители разных ведомств находятся здесь же, они принимают все необходимые заявления и документы, при необходимости подключают волонтеров.

- Мы работаем комплексно не только с людьми, которые вернулись с зоны СВО, но и с их семьями. Пока родители заняты, дети находятся под присмотром в детской комнате, - рассказала директор Единого центра поддержки Юлия Матвеева. - Вопросы здравоохранения, образования, трудоустройства, - все это решаем тут. Но сердце системы - психологическая поддержка: у нас работают клинические психологи и психотерапевты, причем специалисты готовы заниматься со взрослыми, детьми и семьями в целом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдельное направление - медико-техническая экспертиза.

- Мы не подменяем другие инстанции, но используем их опыт, - объясняет руководитель экспертной группы единого центра поддержки Алексей Кудряшов. - В Центре создана междисциплинарная комиссия по вопросам реабилитации, здесь же проходит экспертиза ортезов и протезов, разрабатываются программы реабилитации при помощи специалистов департамента здравоохранения, соцзащиты и бюро медико-социальной экспертизы.

В августе этого года в строй планируют ввести второй корпус Центра, там откроются спортзалы, досуговые центры (бильярный клуб и столярная мастерская, к примеру), а также зона выдачи технических средств реабилитации. После этого действительно все возможные виды помощи и поддержки будут сконцентрированы в одном месте.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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