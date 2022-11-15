Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Ещё один крупный образовательный комплекс для детей всех возрастов создаётся в 17-м квартале Некрасовки на юго-западе столицы.

«Около учебного корпуса в 17 квартале Некрасовки завершается благоустройство территории, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – В здании выполнена отделка, идёт монтаж мебели и оборудования. Корпус готовится к вводу в эксплуатацию».

Учебное заведение на 350 мест рассчитано на старшеклассников. В нем разместятся универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотека с медиатекой, спортзал с раздевалками и душевыми.

«Здание входит в крупный образовательный комплекс в 17 квартале Некрасовки, - уточнил глава ведомства. - В августе был введен в эксплуатацию детский сад с бассейном на 300 мест. Ещё один детский сад на 275 мест будет построен до конца года».

По его словам, параллельно возводится трехэтажная школа на 1150 мест. Ее разделят на начальную - на 700 учеников и основную - на 450 учеников. Рядом появятся игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки для прыжков в длину, занятий гимнастикой.