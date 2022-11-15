Новые памятники Москвы 2022 года: Маршак - на Лялиной площади, Вишневская - на Остоженке

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В этом году в Москве открыли сразу несколько монументов известным людям и событиям. В разных районах города появляются новые места, интересные как для жителей, так и для туристов. Рассказываем, что и где посмотреть уже сейчас и в ближайшем будущем.

ПОЭТ В КРЕСЛЕ НА ЛЬВИНЫХ ЛАПАХ

В День защиты детей памятник Маршаку украсил одну из самых маленьких столичных площадей - Лялину. Место в центре столицы выбрали недалеко от дома, в котором долгое время жил и творил известный поэт, драматург и переводчик. Но местным жителям сразу не понравился сам факт установки скульптуры. Мол, площадь расширят, деревья вырубят и сам памятник сделают гигантским. Шума было много, хотя потом страсти по Маршаку улеглись. Теперь кажется, что бронзовый автор детских стихов и сказок всегда сидел тут в этом кресле на львиных лапах. Кстати, постамент сделан в виде большой книги, обложку которой расписали названиями произведений Маршака - «Кошкин дом», «Шалтай-Болтай», «Вот какой рассеянный», «Мистер Твистер» и другие.

Как найти: ст. м. «Курская», Лялина площадь, между Большим и Малым Казенными переулками.

Фото: mos.ru

КРАСАВИЦА ДЕЗДЕМОНА

Рядом с Центром оперного пения имени Галины Вишневской поставили монумент этой знаменитой оперной певице. Галина Павловна изображена в полный рост на высоком постаменте в драпировках. Его опоясывает бронзовая трехгранная ширма со стрельчатыми окнами. На нем также перечислены партии, в которых она блистала на лучших оперных сценах мира. Среди них - Дездемона в «Отелло», Виолетта - в «Травиате», Маргарита - в «Фаусте». Памятник открыли ко дню рождения Вишневской - 25 октября.

Как найти: ст. м. «Парк культуры», ул. Остоженка, д. 25, стр. 1.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ПЛАСТИНКИ С ПЕСНЯМИ КОБЗОНА

Необычный музыкальный памятник Кобзону открылся в сентябре этого года к его 85-летию в центре Москвы. Иосиф Давыдович - в концертном костюме, с микрофоном, словно на сцене. А рядом в сквере прямо в брусчатку вмонтированы огромные пластинки «Мелодия» с песнями в его исполнении. Достаточно сканировать с них QR-коды и можно услышать, например, «Балладу о красках» и «Журавли».

Место для скульптуры выбрали неслучайно.

«Мы с Иосифом его очень любили, здесь рядом расположен первый кооперативный дом эстрады, в котором мы часто бывали, - объяснила супруга певца Нелли Кобзон. - Здесь жили многие артисты, с которыми мы дружили».

А за соседним домом находится парк «Эрмитаж», который в 1961 году стал для Кобзона площадкой его первого сольного выступления.

Как найти: ст. м. «Маяковская», Оружейный переулок, около д. 43, стр. 1.

ПАМЯТЬ ОБ ОПОЛЧЕНЦАХ

В районе Тёплый Стан к Дню Победы появился монумент ополченцам Великой Отечественной войны. Его посвятили четырем дивизиям народного ополчения столицы - 2-й Московской стрелковой дивизии, 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, 4-й дивизии московских рабочих и 5-й стрелковой дивизии московских рабочих. В годы Великой Отечественной войны на защиту Москвы вышли 165 тысяч добровольцев. Дивизии ополченцев собирались, в том числе из женщин, подростков и пожилых людей.

Воины изображены с оружием в руках, устремлённые вперёд. Словно сейчас сойдут с пьедестала. Именно в этом месте в 1941 году проходил главный рубеж Московской зоны обороны. Отсюда 5-я стрелковая дивизия ополченцев начала свой боевой путь на Берлин.

Как найти: ст. м. «Тёплый Стан», в сквере напротив дома 14/2 на улице Тёплый Стан.

Фото: mos.ru

РАЗВЕДЧИК И УЧЁНЫЙ

Ещё два монумента открыли этой весной в столице. В Новой Москве - памятник легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза, полковнику Геворку Вартаняну. Долгие годы, начиная с 1940-го и до середины восьмидесятых, он и его жена Гоар работали на нелегальном положении в разных странах мира. Результаты их деятельности до сих пор засекречены.

Бронзовая фигура Вартаняна изображена в костюме в полный рост. Скульптуру можно увидеть около школы № 2070, носящей его имя, в поселении Сосенское, поселке Коммунарка, на улице Липовый Парк, дом 5а.

Фото: mos.ru

А на юго-западе, на улице Косыгина, дом 4 установлен памятник лауреату Нобелевской премии по химии, одному из основоположников химической физики, академику Николаю Семенову. Студентом он опубликовал свою первую статью, посвященную воздействию электронов на молекулы. В 50-е годы получил Нобелевку вместе с коллегой из Англии Сирилом Хиншелвудом за разработку теории цепных реакций. Скульптор изобразил ученого сидящим в кресле в лаборатории. На пьедестале выбиты формулы из его основных научных трудов.

Фото: mos.ru

ВЕСЕЛАЯ ТРОИЦА ВАХТАНГОВЦЕВ

Скульптуры сразу трех кумиров зрителей появились два месяца назад у входа на Симоновскую сцену театра имени Вахтангова. В полный рост изображены народные артисты СССР Василий Лановой, Владимир Этуш и Юрий Яковлев. Все они были ведущими актерами театра. Узнаваемые, весёлые, знаменитости словно вышли на прогулку в центре Москвы. Такими их увидели авторы композиции - главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин.

Как найти: ст. м. «Арбатская», Калошин пер., д. 10, стр. 2, вход со стороны Калошина переулка.

ЧТО ЕЩЁ

В ближайшее время в столице планируют открыть ещё несколько монументов:

- главе МЧС Евгению Зиничеву - в сквере Дмитрия Михайлика (ул. Кременчугская, д. 5, корп. 1) в районе Фили-Давыдково;

- кубинскому государственному, политическому и партийному деятелю Фиделю Кастро - на площади Фиделя Кастро в районе Сокол;

- русскому историку Владимиру Герье, педагогу и основоположнику научной педагогики в России Константину Ушинскому и российскому студенчеству - около главного входа в Московский педагогический университет (ул. М. Пироговская, д. 1, стр. 1) в районе Хамовники.