Детский сад, мини-парк и фитнес-зона: как можно использовать крыши в Москве

Парк для жильцов Welton Towers в Хорошево-Мневники. Фото: Крост

Крыши типовых многоэтажек в Москве крайне редко используются жильцами домов. Однако новые жилищные комплексы предусматривают эксплуатируемые крыши, на которых соседи могут пить чай, заниматься фитнесом. По согласованию на террасе могут открыть бар, ресторан, высадить деревья. Редакция kp.ru посмотрела на проекты использования крыш в Москве.

Первый детский сад

Концепцию игровой зоны на крыше в природном ландшафте скандинавской деревушки впервые реализуют в Москве. Первый детский сад с плейхабом на крыше построят на Симоновской набережной в ЖК Først.

- Плейхаб – это не только большая детская площадка, это новый тренд в создании жилых комплексов. На детской площадке должно быть интересно и детям, и взрослым. Тогда они смогут вместе дольше находиться в общественном пространстве, - рассказали организаторы.

Детская площадка на крыше в ЖК Først. Фото: Москомархитектура

Детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест. Она будет полностью безопасна для малышей.

На площадке создадут северный ландшафт с полянами, горками, мхом и сосновой корой. Для малышей создадут игровую кухню, холм с тоннелем и горкой, карусели-гнезда, качели-гамаки и скалодром. Присоединиться к подвижным играм смогут и родители, а также посмотреть кино на большом экране.

Где: Автозаводская, 26. Станция метро "Автозаводская".

Когда будет сдан: июнь 2024 год.

Мини-парк для соседей

Башни жилого комплекса Welton Towers в Хорошево-Мневники соединены приватным парком на кровле стилобата. Жильцам, чтобы погулять на свежем воздухе, насладиться чтением среди зеленых насаждений, не нужно никуда выезжать – просто выйти из квартиры.

Парк для жильцов Welton Towers в Хорошево-Мневники. Фото: "Крост".

Оазис с фонтанами и мини-парком около 1 га создали на крыше здания, где расположены супермаркет, фитнес-клуб и ресторан.

Где: улица Народного Ополчения, 15к3. Станция метро "Народное ополчение".

Объект сдан в эксплуатацию.

Лаундж-зона и фитнес-зона

В комплексе элитных апартаментов «Сады Пекина» создали лаундж-зону на крыше, откуда открывается панорамный вид на исторический центр.

Историки помнят сад на крыше Чайного дома на Мясницкой улице. И вот в проекте на Маяковской было принято решение возродить традиции московских дворянских домов. Так на крышах двух корпусов создали живые сады и лаундж-зоны.

На крыше появился теневой сад, летнее кафе, качели, беседки и зона для занятий фитнесом на свежем воздухе.

Уютные лаундж-зоны в ЖК "Сады Пекина". Фото: sady-pekina-zhk.ru

На крыше появился теневой сад, летнее кафе, качели, беседки и зона для занятий фитнесом на свежем воздухе.

Где: ул. Большая Садовая, д. 5 к. 1. Станция метро "Маяковская".

Объект сдан в эксплуатацию.

Виды на 360 градусов

На эксплуатируемой кровле трех башен Hide будут организованы смотровые площадки на высоте 41 этажа с видом на столицу - на Поклонную гору, Воробьевы горы, Новодевичий монастырь. Обзор на 360 градусов.

На крыше комплекса Hide будут организованы смотровые площадки. Фото: MR Group

Жители небоскребов смогут выходить на крышу не только любоваться Москвой, это будет полноценное пространство для отдыха и досуга. Здесь высадят зеленые растения, установят амфитеатр с мягкими подушками и по вечерам будут включать фонари.

Где: 1-й Сетуньский пр-д, вл. 6-10. Станция метро "Студенческая".

Когда будет сдан: конец 2023 года.

Березовая роща и йога

Крыша парковки в Доме культуры «ГЭС-2» превратилась в березовую рощу - 620 деревья фактически «встроены» в слой земли на крыше. Чтобы корни чрезмерно не разрастались, их поместили в перлитовые мешки.

Крыша парковки в Доме культуры «ГЭС-2» превратилась в березовую рощу. Фото: Алиса Титко Фото: Алиса ТИТКО

В летнее время в березовой роще смотрят кино под открытым небом и проводят занятия по йоге.

Где: Болотная набережная, 15. Станция метро "Кропоткинская".

Объект сдан в эксплуатацию.

Влажная тундра

Сад на крыше «Заповедного посольства» в парке «Зарядье» появился пять лет назад. Ландшафтные дизайнеры тогда только начинали пробовать использовать городские крыши в Москве.

Над «Заповедным посольством» высадили растения влажной тундры. Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

Над «Заповедным посольством» высадили растения влажной тундры: кустарниковая ива, карликовая береза, кедровый стланик, а по условной ее границе – деревья с обхватом ствола 50–60 см. Крыша сразу проектировалась так, чтобы выдерживать не только грунт и растительность, но и туристов, которые смогут подняться на нее и полюбоваться видами Москвы.

Где: Варварка, 6. Станция метро "Площадь Революции".

Объект сдан в эксплуатацию.

Гараж превратили в оазис

«Аптекарский огород» поддерживает необычные ландшафтные решения и разрешает студентам реализовывать свои идеи в жизнь на территории сада. Недавно победители экологического проекта «Renature. Вернем природу в город» презентовали пять проектов по озеленению городских пространств, в их числе озеленение крыши на примере гаража.

Для озеленения крыши использовали растения с учетом климата, и чтобы они спокойно могли пережить зиму - тысячелистники, фестуку, декоративные клены, спиреи. Там же можно будет разместить лавочки или качели.

В «Аптекарском огороде» студенты превратили крыши гаража в оазисы. Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

- Зеленые проекты на крышах до сих пор вызывают споры у специалистов, ведь зимой их как-то нужно будет чистить от снега. Но на небольших пространствах и не на высоких этажах это вполне возможно, - рассказала Мария Ухорская, студентка Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга.

Где: пр-т Мира, 26, строение 1. Станция метро "Проспект мира".

Объект доступен для просмотра.

КСТАТИ

Можно ли легализовать крышу

Компании по озеленению крыш в Москве готовы предложить самые невероятные проекты – от создания летнего кафе до центра йоги. Но самое главное – получить разрешение властей по эксплуатации крыши.

- Не все крыши подходят для озеленения. Если дом построен более 50 лет назад, то первое, что необходимо сделать, провести экспертизу состояния кровли. Скорее всего, озеленить такие кровли не получится. Они просто для этого не предназначены, особенно в старых панельных домах. Так как почва, дренажная система, сами растения, декор могут много весить, то крыша должна выдерживать такую нагрузку. Если кровля не соответствует этому требованию, нужно проводить дополнительные работы по ее укреплению, - рассказала kp.ru Карина Грицюк, частный риелтор.