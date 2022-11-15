Красавица-москвичка продала за 5 млн рублей новый BMW и тут же отправила любовника его украсть

Полиция установила всех причастных к преступлению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские оперативно раскрыли угон дорогущей иномарки по цене однушки в Подмосковье. В этом деле оказалась замешана красавица-блондинка, ее любовник с другом, и сестра-студентка.

Житель Щукино Андрей Федоров (имя изменено) давно собирался обновить машину. Причем планировал купить что-нибудь статусное и посвежее. И тут набрел в интернете на интересное предложение. BMW 6 серии, Gran Turismo. Новенькая - 2021 года! Продавец просил 5 миллионов рублей.

- Мужчина рассказывает, что это даже чуть ниже средних цен на рынке, поэтому он немедленно написал продавцу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Договорились о просмотре. На «бэхе» приехала красивая блондинка со слегка накаченными губками. Андрей осмотрел авто и документы. Попросился за руль. Через пару кругов улыбнулся: беру! Тут же оформили договор купли-продажи и, добравшись до ближайшего банка, ударили по рукам. Мужчина отправился на новенькой (ну ок, почти новенькой!) тачке к себе домой в Щукино, а дама вызвала такси.

- Свой BMW москвич припарковал во дворе, под окнами, - продолжает наш собеседник. - Но утром он машину на этом месте уже не обнаружил.

Бывает же: только купил авто, а через несколько часов его угнали! В этом месте, по жанру детектива, должно было быть скрупулезное расследование, стрельба и погони. Но все оказалась намного банальней.

- Разумеется, под подозрение попала и женщина, у которой мужчина приобрел автомобиль, - рассказал KP.RU источник. - Имя было известно: Екатерина И., 36 лет. Ее нашли. И во время беседы стало очевидно, что москвичка что-то скрывает.

В ходе разговора удалось установить всех причастных. Как выяснилось, в схеме помимо эффектной продавщицы машины участвовали еще трое. Так, непосредственно угоном машины занимался ее любовник с другом. Именно эти двое той ночью приехали к дому Федорова, открыли иномарку и уехали. Кроме того, определенную роль (какую - в следствии пока не говорят) в этой группе играла и младшая сестра Екатерины, студентка одного из столичных вузов.

- Поиски самой машины пока продолжаются, - говорит источник. - Также ведутся допросы задержанных. Есть версия, что после угона они еще раз перепродали ту же машину. Не исключено, что эту схему проворачивали не один раз. Все это проверяется.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как они это сделали?

В соцсетях некоторые удивляются: а как же Екатерина с подельниками смогла отследить место, где новый владелец припарковал машину? Ну не следом же они за ним ехали?

Эксперты объясняют, что как раз-таки это просто.

- Можно предположить, что преступники оставили в машине маячок и по нему отслеживали местонахождение авто, - рассказала KP.RU владелица автосервиса Мария Посеницкая. - Либо, если новый владелец машины не стал сразу устанавливать новую сигнализацию, в иномарке могла стоять сигнализация, которая как раз и позволяет владельцу отслеживать передвижение. Если же потерпевший все-таки поставил новую «сигналку», преступники могли заранее подсуетиться и оставить в машине так называемую «глушилку», которая в нужный момент выключает сигнализацию и по ГЛОНАСС автомобиль отследить уже невозможно. Впрочем, просто сделать клоны ключа тоже не проблема.