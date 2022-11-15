Красавица-москвичка продала за 5 млн рублей новый BMW и тут же отправила любовника его украсть

Полиция установила всех причастных к преступлению.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Московские полицейские оперативно раскрыли угон дорогущей иномарки по цене однушки в Подмосковье. В этом деле оказалась замешана красавица-блондинка, ее любовник с другом, и сестра-студентка.
Житель Щукино Андрей Федоров (имя изменено) давно собирался обновить машину. Причем планировал купить что-нибудь статусное и посвежее. И тут набрел в интернете на интересное предложение. BMW 6 серии, Gran Turismo. Новенькая - 2021 года! Продавец просил 5 миллионов рублей.
- Мужчина рассказывает, что это даже чуть ниже средних цен на рынке, поэтому он немедленно написал продавцу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.
Договорились о просмотре. На «бэхе» приехала красивая блондинка со слегка накаченными губками. Андрей осмотрел авто и документы. Попросился за руль. Через пару кругов улыбнулся: беру! Тут же оформили договор купли-продажи и, добравшись до ближайшего банка, ударили по рукам. Мужчина отправился на новенькой (ну ок, почти новенькой!) тачке к себе домой в Щукино, а дама вызвала такси.
- Свой BMW москвич припарковал во дворе, под окнами, - продолжает наш собеседник. - Но утром он машину на этом месте уже не обнаружил.
Бывает же: только купил авто, а через несколько часов его угнали! В этом месте, по жанру детектива, должно было быть скрупулезное расследование, стрельба и погони. Но все оказалась намного банальней.
- Разумеется, под подозрение попала и женщина, у которой мужчина приобрел автомобиль, - рассказал KP.RU источник. - Имя было известно: Екатерина И., 36 лет. Ее нашли. И во время беседы стало очевидно, что москвичка что-то скрывает.
В ходе разговора удалось установить всех причастных. Как выяснилось, в схеме помимо эффектной продавщицы машины участвовали еще трое. Так, непосредственно угоном машины занимался ее любовник с другом. Именно эти двое той ночью приехали к дому Федорова, открыли иномарку и уехали. Кроме того, определенную роль (какую - в следствии пока не говорят) в этой группе играла и младшая сестра Екатерины, студентка одного из столичных вузов.
- Поиски самой машины пока продолжаются, - говорит источник. - Также ведутся допросы задержанных. Есть версия, что после угона они еще раз перепродали ту же машину. Не исключено, что эту схему проворачивали не один раз. Все это проверяется.
Как они это сделали?
В соцсетях некоторые удивляются: а как же Екатерина с подельниками смогла отследить место, где новый владелец припарковал машину? Ну не следом же они за ним ехали?
Эксперты объясняют, что как раз-таки это просто.
- Можно предположить, что преступники оставили в машине маячок и по нему отслеживали местонахождение авто, - рассказала KP.RU владелица автосервиса Мария Посеницкая. - Либо, если новый владелец машины не стал сразу устанавливать новую сигнализацию, в иномарке могла стоять сигнализация, которая как раз и позволяет владельцу отслеживать передвижение. Если же потерпевший все-таки поставил новую «сигналку», преступники могли заранее подсуетиться и оставить в машине так называемую «глушилку», которая в нужный момент выключает сигнализацию и по ГЛОНАСС автомобиль отследить уже невозможно. Впрочем, просто сделать клоны ключа тоже не проблема.