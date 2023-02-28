У лис в Москве начались вспышки агрессии: в чем причина неадекватного поведения хищников

Приближаться к лисам сейчас ни в коем случае нельзя Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Столичные паблики пестрят сообщениями:

«Лисы вконец обнаглели - бегают по дворам и совершенно не боятся людей».

«Это просто нашествие какое-то! Недалеко от станции метро «Ростокино» за один день было замечено сразу три хищника».

«Рыжие животные ищут, с кем спариться».

«Гон - да и только».

В Мосприроде, как всегда, отреагировали по-доброму - в стиле журнала «Крестьянка»:

- Несмотря на то, что календарная весна еще не наступила, некоторые животные уже зарядились весенним настроением и стали проявлять активность, которая в результате приведет к созданию крепкой и дружной семьи.

Проще говоря, звери активно приступили к размножению. И лисы в том числе.

У них в это время и впрямь наблюдаются вспышки агрессии. Особенно у самцов. Они, как на рыцарских турнирах, нередко дерутся между собой - и приближаться к ним в это время ни в коем случае нельзя. После того, как пара воссоединилась, будущие родители готовят запасные норы, чтобы в случае угрозы можно было перенести в них детёнышей.

Самые лисьи места в Москве - это природный заказник «Долина реки Сетунь», Битцевский лес, Кузьминки-Люблино, Царицыно, Останкино, Измайлово, а также парк «Косинский» и «Москворецкий».

Кроме этого, брачный период вовсю идёт у крякв. Москвичи, которые часто гуляют возле водоёмов, могут наблюдать танец самцов. Они демонстративно вытягивают шею, машут крыльями, как подорванные, и издают резкие звуки. И всё для того, чтобы привлечь внимание слабого пола. За одной уткой могут ухаживать сразу несколько селезней. Они в это время имеют очень яркий окрас: голова и шея изумрудные, а лапы красные.

Также не отстают бобры. У них брачные игры проходят подо льдом - в хатке.

- Эти моногамные грызуны приносят потомство всего один раз в год, - пояснили в Мосприроде, - причем беременность у самок длится более трёх месяцев.

Бобры занесены в Красную книгу города Москвы под третьей категорией редкости. Несмотря на то, что эти животные уничтожают деревья, их заболоченные заводи отличаются буйной растительностью и обеспечивают комфортные условия жизни для многих видов насекомых, птиц и рыб.