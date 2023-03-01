«Потомок графа» построил секту и клиники, где рак лечили СМСками

Раевский, он же Александров, развернул бурную деятельность в Казахстане. Фото: dmitryraevsky.online/rayevsky_clinic

В криминальную сводку попала московская клиника, в которой тяжелых онкобольных лечили… мантрами, руками и даже через скайп. Собственно, столичная «Здравница» - всего лишь одна из целой сети в разных регионах страны - от Питера до Новосибирска. Сами клиники были закрыты после начала проверок Росздравнадзора. Хотя до этого работали более трех лет. Несмотря на жалобы родных умерших пациентов.

Основатель сети Дмитрий Раевский (сейчас ему 47) спешно покинул страну.

КИРГИЗСКИЙ ДВОРЯНИН И ТИБЕТ

На своем официальном сайте Дмитрий Раевский сообщает, что является потомком графа Раевского (видимо, того, что отличился в Бородинском сражении?), а его прабабушка танцевала на балу с Николаем II. После революции дворянская семья бежала не в Париж, как некоторые, а в… Киргизию. Там он и родился, но еще маленьким его увезли в Смоленск. В 15 лет открыл в себе «психическую энергию». Затем, по его словам, учился на педиатра в Смоленской медицинской академии и через четыре года (далее цитата) «понял, что причины болезней сидят в подсознании».

В 25 лет «во время святочных гаданий получил послание от некоего буддиста, который пригласил меня в Тибет». Раевский приехал в нужный город и, блуждая по улицам, случайно встретил того самого буддиста. Он и оказался для Дмитрия Учителем. «Мое обучение происходило таким образом: Учитель клал свою руку мне на голову. В этот момент я озарялся и начинал знать все»…

Из Тибета пришлось вернуться в Россию - заканчивалась виза (почему-то она чудесно не продлилась).

А в 2008-м Дмитрий Раевский купил большой участок земли неподалеку от Сергиева Посада. И начал приглашать туда людей. Постигать истины.

ПОДМОСКОВНЫЙ «АШРАМ»

- Мой родной брат три года был в секте, которую основал этот человек, - заявил «КП» москвич Дмитрий Рябой. - На самом деле он никакой не Раевский. Его настоящее имя Глеб Александров. Секта называлась «Ашрам». (В Древней Индии - обитель мудрецов. - Авт.) Александров рассказывал своим адептам о Шамбале и прочей тибетской мистике. Себя называл гуру. Говорил, что на самом деле появился на свет больше тысячи лет назад, и целительский дар родился вместе с ним. Звучит глупо, но многие ему верили и считали полубогом! Адепты должны были не только жить на территории этой «коммуны» и работать на огороде, но и вносить деньги на строительство общей деревни. Некоторые для этого продавали квартиры.

Помимо всего прочего, Александров-Раевский якобы предрекал всемирный потоп, в котором спасутся только избранные (те, кто рядом с ним). Поэтому в деревне стали строить «ковчег». Но тут у «коммуны» начались проблемы.

Глеб Александров (Дмитрий Раевский) общается с жителями «коммуны» в деревне Борисово под Сергиевым Посадом. Фото из архива Дмитрия Рябого.

Родители Рябого и родственники других сектантов регулярно жаловались в полицию. Община пыталась мигрировать в Горный Алтай, купив и там землю под постройку деревни. По этому случаю Александров устроил этнофестиваль, после которого местные написали заявление в прокуратуру: мол, сектанты какие-то приехали. В 2013 году, после доследственной проверки, адепты «Ашрама» разбежались по домам.

ПРЕПАРАТ ИЗ СОДЫ И ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

В 2019-м Раевский запустил ту самую сеть клиник «Здравница». С нетрадиционными методами лечения самых тяжелых недугов - рака, ДЦП, аутизма.

Есть видеозаписи, на которых Раевский убеждает пациентов, что химиотерапия и медикаментозное лечение не нужны.

- Я запускаю иммунитет человека, он начинает видеть раковые клетки и сам уничтожает их, - объяснял врач суть своей «новаторской» методики.

Бывшие пациенты «Здравницы» рассказывали, что «волшебник» (это эпитет из официальной биографии Раевского) исцеляет рак, прикладывая к пациенту руки («сейчас все гадости твои сожжем!») или распевая ему мантры. Для профилактики нужно было заказывать онлайн-консультации через скайп. Бывшая сотрудница «гуру» Александра Февралева сообщила журналистам, что некоторым пациентам Раевский отправлял «лечебные слова» - эсэмэсками или в ватсап. И за все это нужно было платить.

Очная консультация стоит 12 тысяч рублей, оздоровительное общение в онлайне - до 10 тысяч. Полный курс лечения руками оценивался до 3 млн рублей.

Помимо этого, в клинике торговали некими препаратами. Самый дорогой - под названием «Ньюкасл». Никто так до сих пор не знает, из чего именно эта штука состоит, но ценник на нее - 500 тысяч рублей. Журналистка телепрограммы «Мужское и женское» сумела приобрести в одной из клиник некий порошок, который должен стабилизировать состояние онкобольного. Телевизионщики отдали этот состав на исследование в лабораторию. Оказалось, что он состоит из обычной соды и лимонной кислоты. При смешивании с водой получается что-то вроде шипучки. За 6 тысяч рублей.

После смерти Андрея Фионова с его родными связалась женщина, которая сбежала из клиники Раевского в самом начале лечения.

«ЗАПУСТИТЬ РАСПАД ОПУХОЛИ»

Бывший профессиональный спортсмен Андрей Фионов, поигравший в мини-футбол за многие уральские команды, узнал о своем диагнозе случайно. Играл с сыном в хоккей, упал, ушиб копчик и пошел делать МРТ. Там медики и увидели у него в кишечнике опухоль. Четвертая стадия.

- На тот момент сын чувствовал себя нормально, он продолжал вести активный образ жизни, - рассказывает «КП» мама Фионова Наталья Борисовна. - Он поехал из Екатеринбурга в Москву. Прошел курс химиотерапии в Национальном исследовательском центре онкологии имени Блохина. Помогло. Но вернулся и говорит мне, что хочет лечиться у этого самого Раевского. Я полезла в интернет, чтобы почитать, кто это такой. А там столько негативных отзывов! Говорю сыну: «Андрей, ты уверен, что нужно довериться этому человеку?» - «Мама, ты не понимаешь, это его конкуренты гадости пишут!»

Спортсмен Андрей Фионов уверовал в чудодейственные препараты, собирал деньги в соцсетях. После этого лечения умер в 42 года. Фото: vk.com/fotofab

По словам женщины, затем ее сын летал к Раевскому, чтобы «запустить распад опухоли». Так «доктор» называет свои целительские манипуляции. Это стоило 750 тысяч рублей. Деньги Фионов собирал по друзьям. Потом был еще один сбор - 400 с лишним тысяч. На покупку некoегo препарата (семья до сих пор не знает, какого). Деньги были собраны, но спустя две недели (в январе 2022-го) Андрей умер.

- Я уверена, что если бы моего Андрея лечили обычные онкологи, он мог прожить еще несколько лет, - говорит пенсионерка. - То, чем занимается Раевский, - шарлатанство. Теперь двое сыновой растут без отца.

Андрей Фионов умер через две недели после начала очередного курса лечения в клинике Раевского. Фото из архива семьи.

Тем временем ООО «Здравница», от которой работала московская клиника Раевского, запустило процедуру ликвидации. К слову, по паспорту гуру по-прежнему остается Глебом Александровым - он указан как учредитель компании. Сам же Александров-Раевский записывает для соцсетей ролики, рассказывая об открытии своих новых «медучреждений» в Казахстане.

- У нас здесь бум. Такого количества пациентов у меня еще не было, - говорит «доктор».

Кажется, у него появился новый рынок.

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия ИВАНОВА:

- В СМИ прошли публикации о работе клиники «Здравница», в которой пациентам якобы оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья. По данному факту Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по г. Москва проводится доследственная проверка.