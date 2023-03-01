1 марта 2023 года в Москве полностью открыта Большая кольцевая линия метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 марта 2023 года в Москве полностью открыта Большая кольцевая линия метро. Пассажирам стали доступны девять новых станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". С открытием всех станций Большого кольца метро у горожан сразу появились десятки новых маршрутов.

Со станций БКЛ можно сделать пересадки:

- на 20 станций и 11 других линий подземки;

- на три станции Московского центрального кольца (МЦК);

- на 8 станций МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово - Лобня) и «Курско-Рижский» (Нахабино - Подольск).

Добавим сюда еще и 13 пересадок на линии железной дороги. Выбирай то, что удобно, - и в путь!

В столичном Дептрансе прикинули, какие действующие участки метро и соседних с ними дорог разгрузятся. Еще посчитали, сколько времени сэкономят в пути пассажиры после запуска новых станций БКЛ.

С открытием всех станций Большого кольца метро у горожан сразу появились десятки новых маршрутов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Большая кольцевая линия метро Москвы в цифрах

- длина - более 70 километров;

- 31 станция, в том числе участок «Каховская» - «Каширская»;

- три электродепо.

Теперь БКЛ стала самой длинной кольцевой линией метро в мире, обогнав недавнего лидера - вторую кольцевую линию пекинского метро длиной 57 километров.

Ввод Большой кольцевой линии метро улучшил транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области. На многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35 - 45 минут.

Начиная с 2011 г. правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 225 км линий, 109 станций, 4 дополнительных вестибюлей, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза.

Схема Большой кольцевой линии метро в Москве в 2023 году

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Станции Большой кольцевой линии метро в Москве в 2023 году

1. Южный участок БКЛ от «Каховской» до «Каширской» - 3,3 км.

Новые станции: «Варшавская» и «Каширская».

Экономия времени:

- от «Каширской» до «Университета» поездка сократится более чем в 1,5 раза - с 45 до 26 минут;

- от «Каховской» до «Новоясеневской» и далее к Битцевскому лесу - за 29 минут вместо 48, то есть в 1,5 раза быстрее;

- от «Варшавской» до транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Печатники» - за 12 минут вместо 48, то есть в четыре раза быстрее;

- с прежней Каховской линии до аэропорта Внуково - за 40 минут вместо 1 часа 20 минут, то есть путь станет в два раза короче;

- от «Варшавской» до ТПУ «Текстильщики» (завод «Москвич») - за 15 минут без пересадок вместо прежних 38 минут с двумя пересадками, то есть более чем в два раза быстрее.

В чем еще польза:

- удобнее станет в первую очередь жителям районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон;

- примерно на 25% разгрузится Кольцевая линия, до 16% - участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий;

- до 10% свободнее станет станция «Коломенская» Замоскворецкой линии, до 12% - «Павелецкая» Замоскворецкой линии и до 35% - «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии;

- до 8% разгрузится Каширское шоссе, до 12% - проспект Андропова, до 7% - Варшавское шоссе, до 9% - Южная рокада.

2. Северо-восточный участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» - 7,2 км.

Новые станции: «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».

Экономия времени:

- от «Рижской» до «Сокольников» путь сократится в 5,5 раза - с 17 до трех минут;

- от «Рижской» до «ЦСКА» - 12 минут вместо получаса, то есть в 2,5 раза;

- от «Сокольников» до «Петровского парка» - 12 минут вместо 27 минут, то есть более чем в два раза быстрее;

- от «Марьиной Рощи» до «Нижегородской» - 18 минут вместо 40 минут, то есть более чем в два раза короче.

В чем еще польза:

- разгрузятся действующие станции метро - «Сокольники» Сокольнической линии (до 25%), «Рижская» Калужско-Рижской линии (до 20%) и «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии (до 20%);

- свободнее станет на улице Сокольнический Вал - до 10%, Третьем транспортном кольце (ТТК), проспекте Мира, Дмитровском шоссе, улицах Русаковская, Гастелло и Шереметьевская - до 5%.

3. Восточный участок от «Каширской» до «Нижегородской» - 10,7 км.

Новые станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Экономия времени:

- из Нагатинского Затона в Текстильщики до завода «Москвич» можно добраться почти в 8,5 раза быстрее - за 6 минут вместе 50 минут;

- от «Кленового бульвара» до «Университета» - за 25 минут вместо часа, то есть в 2,5 раза быстрее;

- от «Текстильщиков» до «Сокольников» - за 15 минут вместо получаса, то есть в два раза быстрее;

- от «Печатников» до Битцевского леса - за 36 минут вместо 52 минут, то есть в 1,5 раза быстрее.

В чем еще польза:

- удобнее станет горожанам, живущим или работающим в восьми районах - Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский и Лефортово. В среднем они смогут экономить на ежедневных поездках по городу до 45 минут. При этом в районе Нагатинский Затон метро появится впервые;

- разгрузятся действующие станции метро - «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии (до 27%), «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии (до 21%), «Авиамоторная» Калининской линии (до 15%), «Коломенская» Замоскворецкой линии - до 10%;

- свободнее будет на Люблинской улице - до 12%, Рязанском проспекте - до 9%, Волгоградском проспекте - до 4%.