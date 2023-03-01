Модный приговор: как москвичи одевают своих кошек этой весной

Волшебный наряд для Дель Соль связала заводчица Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня он крутой перец, а завтра – настоящий джентльмен. Котики, как и люди, могут стать настоящими модниками. Кого-то нужда заставила (сфинксов, к примеру), других увлечения хозяев. Но мы не осуждаем, а наоборот, любуемся необычными нарядами.

ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

Сфинкс Ева и ее хозяйка Евгения Андриевская регулярно устраивают совместные фотосессии и «выгуливают» наряды. Шьет их Евгения, причем не только для себя и своей кошки, но и для других – людей и их питомцев.

Ева и ее хозяйка Анастасия частенько позируют на фото вместе Фото: Личный архив героя публикации

Началось, конечно, все с желания приодеть Еву. Кошка примеряла уже такое количество нарядов, что для ее фотосессий выделили отдельный аккаунт, а для продажи вещей – отдельную страничку.

Ева не только щеголяет в новых моделях, сшитых для нее лично, но и временами испытывает на себе наряды, которые предназначены для других клиентов – удобно ли, комфортно ли, хорошо ли сидит. Если Ева одобряет, то и клиент наверняка будет доволен.

Кошка Ева постоянно примеряет на себя различные образы - египетской богини, например Фото: Личный архив героя публикации

НА СПОРТЕ

Красавец Пуша в интернете рекламирует спортивные наряды – футболки и толстовки. Кот породы турецкая ангора, а значит, он пушист от природы и в дополнительном утеплении не нуждается. Но на что только не пойдешь ради любимой хозяйки!

Ольга по профессии – закройщик. Кошачья мода для нее, скорее, хобби, которым она занимается уже два года:

Такому котику дополнительное утепление не нужно - он просто модель Фото: Личный архив героя публикации

- Идея была «утеплять» котиков, у которых своей шерсти нет. Тем более, что я заметила: в основном в магазинах для животных продают одежду, сшитую в Китае из синтетики. Я же предпочитаю использовать натуральные, мягкие материалы. Чтобы как для людей, - рассказала корреспонденту kp.ru Ольга Земскова.

ПОВЯЗАЛИ!

Светлана Марковец - заводчик питомника Lazy Inch, она разводит кошек породы девон-рекс. Идея вязать для них одежду пришла в голову лет 6-7 назад:

Котик Готье советует при выборе наряда выбирать материал помягче Фото: Личный архив героя публикации

- Понимаете, шерстяной покров у них формируется в течение 1-2 лет, вот я и стала для них делать бесшовные свитера. Когда котенка у меня покупают, я отдаю вместе с ним его «приданное», то есть одежду, которую для него создала, - объяснила Светлана Марковец.

Некоторые клиенты потом обращаются к ней вновь, чтобы приодеть уже взрослых кошек. Так она и создала отдельную страничку, где размещает модели кошачьей одежды.

Пуша позирует в нарядах, которые шьет его хозяйка Фото: Личный архив героя публикации

КОНКРЕТНО

Как одеть кошку этой весной

- Задумайтесь о том, нужно ли ей это. У каждого животного своя терморегуляция, возможно, одежда вашей питомице и не нужна

- Выбирайте натуральные, мягкие и антиаллергенные ткани, читайте отзывы от других клиентов

- Обратите внимание на то, кто и как шьет одежду: она должна быть по меркам вашего питомца, а значит, продавец запросит данные об охвате талии, лап и шеи. Инструкции обычно присылают максимально подробные, так что прислать нужные цифры не составит труда

- Проверьте, даст ли кошка надеть на нее что-то через голову. Если нет, то рассматривайте модели с молниями и кнопками. Пуговицу животное может случайно оторвать и проглотить, а липучки часто забиваются шерстью

- Этой весной в моде яркие и сочные цвета. Институт цвета Pantone, к примеру, главным цветом 2023 года объявил оттенок Pantone 18-1750 Viva Magenta. Это смесь карминового, фиолетового и красного. Поэтому и его составляющие тоже в тренде

- Весной 2023 года в моде кожа, кружево, пайетки и бахрома в любом сочетании. Но это в мире людей. Придутся ли по вкусу такие изыски кошке – большой вопрос, ведь для животных главное – чтобы было тепло, удобно и безопасно. Остальное – на усмотрение владельцев.

Комбинезоны для кошек стоят от 1200 рублей в зависимости от модели и материалов Фото: Личный архив героя публикации

ЦЕНА ВОПРОСА (цены в руб.)

Футболки – от 490

Шапочки – от 500

Толстовки – от 790

Платье – от 1000

Комбинезон – от 1200

Боди – от 1200

Вязаный свитер – от 1200