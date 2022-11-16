Мосгорсуд в два с лишним раза сократил срок бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому. Фото: СОЦСЕТИ

Мосгорсуд в два с лишним раза сократил срок бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому. Напомним, Белостоцкий внезапно пропал в 2020 году. Его потеряли многие знакомые из «творческой тусовки», телефон оказался выключен, соцсети не обновлялись. Позже стало известно, что режиссер уже около года сидит в СИЗО, его обвиняют в педофилии - заявление о сексуальном насилии на Белостоцкого написал юный актер, который когда-то снимался у режиссера. Позже большой пакет документов по своему независимому расследованию о тайной жизни киношника на педофильских форумах в СК передала организация «Лига открытого интернета» - ее волонтеры следили за Белостоцким в сети более десяти лет.

Илью Белостоцкого судили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Светило от 12 до 20 лет. Летом этого года Солнцевский суд Москвы вынес решение: 14 лет колонии строгого режима.

Защита режиссера оспорила этот приговор в Мосгорсуде. Cостоялось итоговое заседание. Как стало известно, суд изменил статью обвинения Белостоцкого. По версии суда, изнасилования не было, были лишь «Развратные действия». Это более легкая статья, которая предусматривает реальный срок от 3 до 8 лет. Мосгорсуд скостил выходцу из «Ералаша» срок до 6,5 лет колонии. Мотивация такого решения пока неизвестна. На сайте Мосгорсуда в графе «Текст постановления» на страничке этого уголовного дела указано: «Не для публикации».

В пресс-службе суда корреспонденту KP.RU уточнили:

- Все заседания проходили в закрытом режиме, без допуска журналистов, потому что уголовное дело касалось личных данных несовершеннолетнего.

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