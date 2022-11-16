Санки пока не доставали, даже трава еще зеленая: как москвичи отреагировали на первый снег

Под снегом осталась зеленая трава. Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи первому снегу обрадовались, судя по публикуемым фотографиям в соцсетях. Мамы с детьми вышли гулять вечером, когда снегопад закончился и стали пытаться лепить первых снеговиков.

Фото: СОЦСЕТИ

- Взяли с сыном лопатку, варежки и вышли во двор. Тихо, красиво. Хочешь на лавочках, покрытых снегом, рисуй узоры, хочешь - лепи снежные фигуры. Правда, еще не покататься на санках - нужно больше снега, - рассказала москвичка Светлана.

Фото: СОЦСЕТИ

Вернувшиеся из теплых городов москвичи тоже порадовались снежному покрывалу.

- В Сочи можно в футболке ходить, а в Москве уже нужна шуба. Так много снега и это так здорово. Хочу много-много-много снега. И елку. И еще петь, - написала в соцсетях москвичка Ирина Поберезкина.

Фото: СОЦСЕТИ

- Мы вышли с чихуахуа по кличке Тема утром, а кругом красота - дорожки белые. Пора теплые кофты Темы менять на пуховичок и самому тоже утепляться, - рассказывает москвич Денис Бечин.

Некоторые при виде снега стали рассуждать более глубоко, задумываясь о том, что взрослые люди сильно ограничивают себя в приятных радостях, а ведь можно не стесняться и поиграть в снежки.

- В Москве наконец-то зима: снег, морозец и солнце. Все как я люблю.

Фото: СОЦСЕТИ

Омрачают "праздник жизни" только московские дворники, которые утром по-быстрому показались с лопатами, - рассказал Сергей Кондратьев.

- Вот и я на Северном Речном вокзале не успела красоту снять - уже снег убрали, - говорит москвичка Ирина.

Фото: СОЦСЕТИ

- А мы были на смотровой площадке Panorama 360 - виды потрясающие. Мороз и солнце. Столицу будто всю накрыли белым тонким пледом, - рассказывает москвич Андрей.

Фото: СОЦСЕТИ

Синоптики говорят, что 15 ноября стал первым днем метеорологической зимы, то есть с этого дня среднесуточная температура воздуха в столице будет устойчиво ниже нулевой отметки.

Фото: СОЦСЕТИ

- В Москве постепенно начал формироваться снежный покров, который скорее всего останется с нами до весны, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Фото: СОЦСЕТИ