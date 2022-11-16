Жители Сергиева Посада пожаловались, что в Москве раньше выпал снег

Автомобилистов не порадовал снег, так как нужно вставать раньше и чистить машины. Фото: Алиса ТИТКО

Неожиданное заявление сделали местные жители Сергиевого Посада, которые увидели новости, что в Москве выпал снег и как дети с лопатками вышли лепить первых снеговиков.

- Два года подряд в Сергиевом Посаде снег выпадал сильно раньше, чем в Москве и других местах поблизости.

Теперь я который день смотрю в ленте на сугробы, даже на припорошенные улицы и деревья, а у нас за окном пусто - голый асфальт. Как так-то? - возмутилась Людмила Мухамедьярова.

- Смотрю в окно: куда снег девался? А он весь в Москве, оказывается. Безобразие. Вот так всегда, - пожаловалась Ирина Лелькова из Мурманска.

В столице же напротив нашлись те, кому этот самый снег совсем не нужен. И они бы с радостью передали его жителям других городов. Автомобилисты пожаловались, что пришлось вставать раньше на час, чтобы почистить машину. Строители говорят, что холодно работать на двадцатых этажах строящихся домов.

- А мы улетаем в солнечный Египет из этого холода, - радуется москвичка Анастасия Синицына.

Убирать снег с улиц Москвы коммунальщики начали сразу же после снегопада. Еще вечером выехало около 10 тысяч единиц техники, лопаты в руки взяли 60 тысяч рабочих.

- За минувшие сутки в городе выпало 4 см снега, сегодня ожидается прирост еще на один сантиметр. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, – рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Коммунальная техника раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к станциям метро.

Возле остановок и станций метро установили ящики с противогололедными материалами. Фото: Алиса ТИТКО

- Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей, - рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Синоптики говорят, что оттепель пока не планируется, поэтому в столичном регионе начнется формирование снежного покрова. С 17 ноября снегопады в Московском регионе станут продолжительными.

- По данным на утро 16 ноября, на метеостанции ВДНХ высота снега составила 5 см, в центре города – на Балчуге – 7 см. На территории области снежное покрывало в 6 см укрыло Волоколамск и Каширу. Но самые высокие сугробы зафиксированы на северо-западе Москвы – в Тушино – 10 см, - рассказали в метеобюро "Фобос".

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Минимальный снежный покров доведет до 8 баллов на дорогах

Водителей предупреждают, что из-за снежной ситуации на дорогах ожидаются пробки.

- Cегодня вечером ожидаем до 8 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом, - посоветовали в Департаменте транспорта Москвы.

КСТАТИ

Как будут работать аэропорты?

Столичные аэропорты подготовились к работе в сложных погодных условиях.

- Более 50 единиц спецтранспорта были задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. Искусственные покрытия территории аэродрома обрабатываются химическими реагентами, - рассказали в аэропорте "Домодедово".

Пассажирам, которые будут добираться до аэропортов на машине или общественном автотранспорте, рекомендуют закладывать дополнительное время на дорогу.