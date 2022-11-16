Эксперты выясняют причины пожара на Рублевском шоссе в Москве

Склад пиломатериалов на Рублевском шоссе вспыхнул сегодня около восьми часов вечера. Фото6 Прокуратура Москвы

Склад пиломатериалов на Рублевском шоссе вспыхнул сегодня около восьми часов вечера. Огонь быстро распространялся по первому этажу и далее, охватил площадь в 500 квадратных метров. Остановить пламя и не дать ему перекинуться на соседние строения прибывшим пожарным удалось далеко не сразу.

- К нам сообщение о возгорании поступило в 20.12, - сообщили корреспонденту kp.ru в ГУ МЧС России по г.Москве. - Эвакуация не потребовалась, людей не было. К тушению пожара привлекались 25 единиц техники и 89 человек личного состава МЧС.

Примерно через час борьбы с огнем пожар удалось локализовать, а в 21.44 была объявлена его ликвидация. Спасатели о пострадавших не сообщают.

Сейчас на месте пожарные продолжают проливать конструкции, позже к работе приступят эксперты. Им предстоит установить, что стало причиной ЧП.

По данным открытых источников по адресу Рублевское шоссе д.151, к.2 расположены склады нескольких компаний, торгующих пиломатериалами, и служба эвакуации автомобилей. На территории какой из фирм начался пожар, пока не сообщается.

Кунцевская межрайонная прокуратура уже сообщила о том, что ход проверки всех обстоятельств этого ЧП поставлен на контроль.