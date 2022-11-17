«Со – единение»: Новая выставка уличного искусства открылась в Москве

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Уличная выставка граффити «Со — единение» открылась в столице недалёко от станции метро «Курская», на стене вдоль железнодорожных путей, между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической. Место выбрано неслучайно. Это одно из креативных пространств Москвы — Арт Квартал. Украшенная яркими работами стена идет в сторону двух креативных кластеров - ЦСИ Винзавод и Центр дизайна Artplay.

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Для Арт Квартала нынешний проект стал вторым. Его организаторами выступили ЦСИ Винзавод совместно с Москомархитектурой. В церемонии открытия необычной экспозиции приняли участие председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, арт-директор ЦСИ Винзавод Сабина Чагина, художники проекта.

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

«У нас сложилась хорошая, добрая творческая традиция, - сказала Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. - В этом году Москомархитектура эту традицию продолжила. В результате появилось творческое пространство, где соединились городская жизнь и проекты стрит-арт художников».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал партнерский проект с Винзаводом в определенном смысле экспериментом, поиском точек соприкосновения с уличным искусством, паблик-артом.

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

«Это проявление творческой инициативы часто хаотично и в городе имеет противоречивые оценки, - отметил Кузнецов. - Часто люди не видят границ между работами художников и визуальным шумом. Мы же стараемся найти общий язык и сделать пространство вдоль железнодорожных путей от Курского вокзала к ЦСИ Винзавод заметным местом экспериментов».

При этом главный архитектор выразил надежду, что такие точки будут появляться в городе, поскольку поиск конструктивного варианта взаимодействия с художниками продолжается.

ПРОХОЖИЙ, ОСТАНОВИСЬ!

Концепция выставки «Со – единение» разработана Москомархитектурой и ЦСИ Винзавод в направлении Urban + Art как проект поддержки стрит-арт художников. Как и для первой выставки уличной галереи НЕТСТЕН, сейчас также провели закрытый конкурс. Его участниками стали 12 художников. Экспертная комиссия давала оценку портфолио, концепциям работ на соответствие теме и сочетаемости друг с другом.

«Мы выбирали яркие творческие высказывания, которые привлекут внимание, тронут зрителя, призовут его к диалогу, — подчеркнул Кузнецов. — Ведь именно такова задача искусства. Не случайно выставка называется «Со-единение»: это пространство — место диалога города со своими жителями. Москва как город максимально разношерстный, просто создана для таких проектов».

Арт-директор ЦСИ Винзавод Сабина Чагина отметила, что креативный кластер рад продолжению этого проекта.

«Он соединяет искусство и город, работы художников и тех людей, которые ежедневно проходят мимо этой стены в направлении творческих кластеров, - сказала Чагина. - За те полгода, что здесь находились работы первой выставки, их никто не повредил, они остались неизменными».

По ее мнению работы стрит-арт художников показывают, что искусство может везде сопровождать горожан. В том числе и по дороге от метро до работы.

Выставка «Со — единение» продлится до мая 2023 года. Затем проект Уличная галерея НЕТСТЕН обновит экспозицию.

ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Из 12 участников конкурса для выставки выбрали шесть художников. Каждый из них представил в своей работе размышления на тему городской среды и ее взаимодействия с современным искусством. Например, герой Романа Мураткина спешит куда-то по своим делам. Динамичная картинка ярко иллюстрирует стремительный темп жизни в большом городе.

Исследованием влияния технологий на человека стала работа художника Миши Most. Его персонажи похожи и на андроидов, и на людей. Зрители увидят соединение цифрового и реального миров, а возможно, и отсутствие границы между этими двумя реальностями.

Городской паттерн с абстрактными элементами и архитектурными деталями нарисовал Алексей Luka.

Изображение напоминает тетрис, из фигур которого складывается силуэт города. А в работе Оли Iney мегаполис состоит из многих людей, спешащих ежедневно по своим делам. В этой общей массе непросто кого-то разглядеть или запомнить. Но стоит остановиться и присмотреться, как можно увидеть неповторимую индивидуальность каждого. Художник Саша Blot изобразил момент созидания - время, когда необходимо создавать, любить и балансировать. Два сюрреалистических существа, формирующие разные элементы, находят гармонию, только соединяясь друг с другом прикосновением губ. Ещё один автор Вова Nootk размышляет в своей работе о том, как в едином городском пазле собираются разные персонажи.

СПРАВКА «КП»

Креативное пространство Арт Квартал объединяет с 2019 года два креативных кластера столицы — Центр современного искусства Винзавод и Центр дизайна Artplay. Первым проектом Арт Квартала весной 2022 года стала выставка «Архитектура слова». Ее приурочили к тридцатилетию Москомархитектуры. На стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров разместились яркие и необычные работы художников. Среди них - Slak_Aesthetics, Димы Retro, Кирилла Кто, Petro_Aesthetics и Ивана Найнти. Выставка «Со – единение» продолжает и развивает этот проект.