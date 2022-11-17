В Москве появится федеральный центр беспилотных авиасистем

Мэр уточнил, что на «гражданке» беспилотники все чаще используются в экономике Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 17 ноября, в столице утвержден меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

В меморандум также включили создание федерального центра беспилотных авиационных систем. Его разместят в индустриальном парке «Руднево». Напомним, строящийся на востоке столицы новый индустриальный парк станет крупнейшим в Москве и одним из самых больших в России. Его внесли в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. В будущем он войдет в состав столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«Еще в недалеком прошлом беспилотники были дорогостоящей игрушкой, на которую смотрели очень скептически, - сказал Собянин. - Сегодня даже в рамках военных операций очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы».

Мэр уточнил, что на «гражданке» беспилотники все чаще используются в экономике

«Это и транспортировка, и высокоточные съемки, и создание цифровых двойников, это контроль за коммунальной сферой, за сферой строительства и так далее», - пояснил Собянин.

По его мнению, появление федерального центра БПЛА в «Руднево» позволит дальше развивать в нашей стране беспилотный транспорт и авиационные системы.

«Уже в этом году «Руднево» запустит порядка 120 тысяч квадратных метров площадей, - уточнил мэр. - Там будут размещены производители беспилотников и беспилотных систем. В дальнейшем эта площадь будет где-то около 500 тысяч квадратных метров. Там есть все для того, чтобы эффективно работать, работать не только по производству, но и по испытанию, взаимодействию с федеральными структурами и региональными».

КОНКРЕТНО

В федеральном центре БПЛА в «Руднево» разместятся конструкторские бюро, опытное и серийное производство. Рядом обустроят особую зону свободных полетов - площадью более 100 гектаров и высотой до 500 метров. Кроме того, испытания БПЛА будут проходить на аэродроме «Орловка» в Тверской области.

Специалисты центра будут заниматься разработкой и созданием новых моделей БПЛА, совершенствованием авионики и внедрением технологий искусственного интеллекта. Для этого здесь соберутся ведущие российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ.

Помимо этого, подготовку высококвалифицированного персонала в центре возьмёт на себя авиационный учебный центр. А для школьников и вузовской молодежи здесь откроют школы творчества.

Напомним, город уже создал уникальную лабораторию по тестированию беспилотных систем в Зеленограде. В ней проводятся испытания отечественного оборудования по контролю и мониторингу беспилотных воздушных судов.

ЦИФРЫ

Сегодня в России в гражданском обороте насчитывается свыше 40 тысяч беспилотников различного назначения. За пять лет производство БПЛА выросло в 2,5 раза, перевалив за 20 тысяч аппаратов в год. В Москве их производство также увеличилось - более чем в четыре раза.