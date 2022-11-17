В Московской области расширили список специальностей врачей, которые имеют право получить земельные участки

В Подмосковье продолжают расширять программу мер поддержки для медиков. Помимо социальной ипотеки, когда областной бюджет покрывает основное тело кредита за выбранную специалистом квартиру, в регионе успешно действует и губернаторская программа «Земля врачам». В Московской областной думе сегодня приняли в третьем чтении закон о расширении списка врачебных специальностей, которые дают право подать заявку на участие в программе. В этот перечень включены врачи-реабилитологи.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечает, что развитие системы реабилитации в здравоохранении Подмосковья предполагает и усиление больниц кадрами.

- Выделение земельного участка в безвозмездное пользование - это один из способов привлечь новых и сохранить уже работающих врачей, - уверен спикер областного парламента.

В списке специальностей, дающих право на участие в программе «Земля врачам» в настоящий момент 37 узких специальностей. До подачи заявления соискатель должен проработать в конкретном медучреждении не менее 3 лет. (Подробнее см. в «Конкретно»).

- С начала этого года по программе «Земля врачам» предоставлен 1091 земельный участок, что составляет 109 % от запланированного объема, - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, программа была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва летом 2021 года. За без малого полтора года участки получили 1378 специалистов.

Наталья Адигамова назвала ТОП-5 муниципалитетов Подмосковья, в которых планы по предоставлению участков на 2022 год значительно перевыполнили.

- В Богородском городском округе землю получил 191 медик, в Домодедово предоставили участки 155 врачам, в Коломне - 106 врачам, в Щелково - 100, в Раменском – 75, - сообщила глава Минимущества Московской области.

КОНКРЕТНО

Кто может участвовать в программе «Земля врачам»?

- Врач одной из включенных в список узких специальностей.

- Имеющий опыт работы в государственных медучреждениях Московской области или муниципалитетов не менее 3 лет.

- Не участвующий при этом в программе «Социальная ипотека».

На каких условиях передается участок?

- Участок передается в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок до 6 лет.

- За него не нужно платить аренду и земельный налог.

- Если в течение 5 лет на участке будет построен дом, землю можно оформить в собственность бесплатно.

Как подать заявку на участие в программе?

- Врач может обратиться администрацию муниципалитета, где работает, и выбрать участок из перечня.

- Врач может самостоятельно найти участок на публичной кадастровой карте. Далее на портале госуслуг Московской области обратиться за услугами «Предварительное согласование земельных участков» и (затем) «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование».

- Оформление участка длится не более 15 рабочих дней.