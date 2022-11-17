Синоптики центра «Фобос»: К выходным в Москве вырастут 20-сантиметровые сугробы

Высота снежного покрова в разных районах мегаполиса от 7 до 11 см - обычно столько наметает лишь в первой декаде декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей в нынешнем ноябре глобальным потеплением не напугать. До календарной зимы ещё почти две недели, а на улице уже и мороз, и сугробы. А там, где снег не чистят, и ещё скользкая ледяная корка. Высота снежного покрова в разных районах мегаполиса от 7 до 11 см - обычно столько наметает лишь в первой декаде декабря.

В ближайшие дни все признаки зимы станут еще очевиднее - в этом прогнозе единодушны и Московское метеобюро, и центр «Фобос». Пик ненастья придётся на пятницу: снег, метель, порывистый ветер, снежные заносы на дорогах. В субботу и воскресенье тоже будет сыпать снег.

В итоге к концу недели в столице и Подмосковье вырастут 20-сантиметровые сугробы. По климатическим нормам такие должны быть в середине января!

Холода тоже окрепнут. По ночам в пятницу и выходные, 18 - 20 ноября, до -9….-10 градусов, днём -4…-6. Опять же декабрьская температура, на 3 - 4 градуса ниже, чем обычно в этих числах.

Снежную и холодную погоду обеспечивает, с одной стороны, скандинавский антициклон (он в ответе за мороз, закачивает к нам ледяной воздух из Арктики), а с другой - южные циклоны со Средиземного моря (они несут осадки, которые из-за низких температур достаются нам в виде снега).

Но значит ли это, что зима пришла всерьёз, и снег не растает до весны? Не факт. В начале следующей недели, по прогнозам Гидрометцентра России, резко потеплеет. В понедельник около ноля, во вторник +3 градуса, а в среду, 23 ноября, +6. Будет слякотно и пасмурно.