В Москве изобрели умный мусоропровод, который будет по сетчатке глаза определять жильцов-грязнуль

С виду это обычный мусоропровод. Но внутри спрятан хитрый механизм, который позволяет использовать его для сортировки мусора, не выходя из подъезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

С виду это обычный мусоропровод. Но внутри спрятан хитрый механизм, который позволяет использовать его для сортировки мусора, не выходя из подъезда.

Как это работает? Над клапаном (ящиком, куда складывается мусор), расположены кнопки. Их может быть две (сортируемый и несортируемый мусор) или четыре (стекло, пластик, бумага, бытовые отходы).

Перед тем, как выбросить, скажем, пластиковую бутылку от воды, нужно нажать соответствующую кнопку, Она приведет в действие механизм, который сначала заблокирует дверцы мусоропровода по всей длине, повернет конец трубы к нужному мусорному контейнеру, потом разблокирует дверцу на том этаже, где нажата кнопка. Если этажом выше сосед через минуту также захочет выбросить пластик, ждать ему не придется, после нажатия соответствующей кнопки дверца будет открыта. Если же он собирается выбросить стекло, механизм опять придет в движение.

- Эту конструкцию можно совершенствовать до бесконечности, к примеру, установить сюда датчики наполняемости контейнеров, считывать сетчатку глаз и фиксировать, кто из жильцов сколько мусора выбросил, встраиваться в систему умного дома и так далее, - рассказывает директор по развитию ООО “Фабрика Вентиляции ГалВент” Олег Логинов. - Мы пока единственные в России, кто изготовил действующую модель.

ЦЕНА ВОПРОСА

По словам разработчиков, их установка сделана на базе стандартных мусоропроводов. А потому ее можно хоть монтировать в новостройку, хоть модернизировать уже существующую старую систему.

- Стоит она лишь немного дороже стандартной, - уверяет Олег Логинов. - Гипотетически обычный мусоропровод на 25-этажный жилой дом выйдет в 1,2 млн рублей. С нашей установкой – 1,6 млн рублей

Правда, пока что столичные власти технологию не распробовали, а потому умный мусоропровод сейчас существует лишь в демонстрационном варианте.

КАК ДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ

За исправностью мусоропровода следит управляющая компания. Если он забился, стал грязным и вонючим, на это можно и нужно жаловаться (см. «Конкретно»).

Технологии не стоят на месте, и сегодня для мытья мусоропроводов также придумали специальные машины (их уже устанавливают во многие современные системы).

Главные составляющие чудо-аппарата - бак омывателя и огромный ершик. Когда внутрь пускают воду, она смешивается с реагентом, далее смесь подается на стенки, после чего опускается ерш. Таким образом мусоропровод очищается и дезинфицируется.

Если современного аппарата нет, то управляющие компании используют более традиционные моечные машины высокого давления.

По нормам, клапаны, через которые жильцы бросают мусор, очищать должны каждый день, саму крышку мусоропровода – мыть раз в неделю, а всю внутреннюю конструкцию – раз в месяц, тогда же производится дезинфекция. В реальности, конечно, происходит по-разному.

Кстати

А МОЖЕТ, ЕГО ПРОСТО ЗАВАРИТЬ?

Если никакие меры по содержанию мусоропровода в чистоте не помогают, можно его заварить. Однако нельзя избавиться от него в одном подъезде и оставить в остальных. Работы одновременно производятся по всему дому. Поэтому для их проведения нужно согласие большинства собственников.

Альтернатива мусоропроводу – площадка с мусорными контейнерами. Если рядом такой нет, придется обращаться в муниципалитет, чтобы ее выделить.

Если площадка есть, собирается общее собрание. На нем голосуют “за” и “против” ликвидации мусоропровода в доме, определяют, за счет каких средств это будет сделано (вероятнее всего, придется “скинуться” всем домом), и озвучивают, как изменятся платежи за вывоз мусора. Естественно, заниматься всем придется инициативной группе.

После этого протокол собрания и заявления от жильцов передаются в управляющую компанию, и та приступает к работе.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться по поводу проблем с мусоропроводом

- Единый диспетчерский центр: +7 495 539-53-53

- Система “Электронный дом”: ed.mos.ru

- Мобильное приложение и сайт мэра Москвы: mos.ru/services/vyzov-mastera

- Мобильное приложение и портал “Наш город”: gorod.mos.ru