В Москву возвращаются птицы

С приходом календарной весны в столицу потянулись ушастые совы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что синоптики обещают холодный март, многие птицы уже "сидят на чемоданах", а некоторые и вовсе находятся в пути. Например, ушастые совы. Вернувшись домой, они обычно занимают старые гнёзда других хищных птиц (ястребов или коршунов) и уже к середине апреля откладывают яйца. Своё название эти птицы получили за длинные перья на боковых частях головы. Однако это не уши, как многие думают. Органы слуха у этих сов находятся глубже (под оперением) и снаружи не видны.

- Некоторые птицы (те, которые зимовали в наших краях) сейчас наоборот улетают из столицы, - рассказал KP.RU орнитолог Вадим Мишин. - Это мохноногие канюки и длиннохвостые неясыти. Выживать зимой где-нибудь в Сибири им сложновато, вот они к нам и прилетают на побывку. Для них Москва - это курорт. При этом некоторые особи всё-таки остаются. И не дают нормально жить ушастым совам, которые меньше и слабее.

Следующий этап - это возвращение певчих птиц. Уже через пару недель в Москву прилетят жаворонки, белые трясогузки, грачи. В конце марта подтянутся чибисы, сизые чайки, зяблики. Ну а дальше и все остальные. Начиная от дроздов в апреле и заканчивая стрижами и кукушками в мае.

Всего в Москве обитает около 270 видов птиц. 90 из них на юг не улетали. Например, воробьи, синицы, зеленушки, голуби, большие пёстрые дятлы, чижи, дубоносы, пухляки, сороки, сойки, поползни и другие.